"AI 학회 논문 한눈에"…라이너, '논문 퀵 리뷰' 페이지 공식 출시

라이너는 인공지능(AI) 논문을 더 빠르고 정확하게 탐색할 수 있는 '논문 퀵 리뷰(Quick Review)' 페이지를 공식 출시했다고 16일 밝혔다.

라이너는 급증하는 AI 논문 속에서 참고할 논문을 선별하는 데 과도한 시간이 소요되는 연구 환경을 개선하기 위해 해당 서비스를 기획했다.

퀵 리뷰는 논문 평가에 필요한 핵심 정보를 한 페이지에 요약해 제공한다. 연구 목표·방법론·주요 결과뿐 아니라 출판 연도, 인용 횟수, 연관 논문까지 함께 제시해 논문의 최신성·영향력·연구 맥락을 파악할 수 있다. 특히 AI 연구자가 원문을 모두 읽지 않고도 논문의 기여도와 연구와의 연결성을 빠르게 평가할 수 있도록 했다.

또한 ▲NeurIPS(신경정보처리시스템학회) ▲ICLR(표현학습국제학회) ▲ICML(국제머신러닝학회) ▲CVPR(컴퓨터비전패턴인식학회) ▲ICCV(국제컴퓨터비전학회) 등 각 분야를 아우르는 '글로벌 Top 18 AI 학회'의 최신 논문을 우선 제공한다. 12개의 세부 주제 필터링 기능도 갖춰 검색 편의성을 강화했다.

논문 퀵 리뷰는 라이너의 AI 검색·리서치 에이전트 서비스와는 별도로 라이너 공식 홈페이지 내에 마련돼 누구나 이용할 수 있다.

김진우 라이너 대표는 "앞으로도 라이너는 연구자의 물리적 시간을 뺏는 단순 지식 노동은 기술로 대체하고, 본질적인 연구 생산성을 극대화하는 리서치 AI 에이전트 고도화에 주력하겠다"라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



