본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

함양군, 겨울철 자연휴양림 3곳 임시 휴장

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.16 08:48

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내년 2월 24일까지 휴장
시설물 점검 등 이용객 안전사고 예방

경남 함양군은 겨울철 동파 방지 및 시설물 안전 점검을 위해 관내 자연휴양림 3개소(대봉산·용추·산삼 자연휴양림)를 16일부터 2026년 2월 24일까지 휴장한다.


휴장 기간은 기상 여건에 따라 연장될 수 있으며, 재개장 시에는 언론과 누리집 등을 통해 사전에 공지할 예정이다.

함양군 대봉산 자연휴양림 사진.

함양군 대봉산 자연휴양림 사진.

AD
원본보기 아이콘

이번 휴장은 겨울철 급격한 기온 변화로 인한 시설물 동파 및 이용객 안전사고를 예방하고, 휴장 기간 시설 점검을 통해 내년 방문객들에게 더 안전하고 쾌적한 산림휴양 서비스를 제공하기 위해 시행된다.

휴장 동안 함양군은 정수기 등 주방 시설을 점검하고, 시설물 안전, 전기 안전, 소방 안전, 위생 점검 등 시설 전반을 점검하고, 배수로 정비 공사 등 보수 작업도 진행할 계획이다.


산림녹지과장은 "겨울철 시설물 동파와 안전사고를 예방하기 위해 전반적인 시설 점검을 철저히 추진할 계획"이라며 "산불 예방 활동에도 최선을 다해 내년 방문객들이 안심하고 휴양림을 이용할 수 있게 하겠다"라고 밝혔다.


자연휴양림 휴장과 관련한 자세한 사항은 산림휴양 통합 플랫폼 '수판들 e' 누리집을 통해 확인할 수 있다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

"일본 여행 어쩌나" 전기 끊기고 항공편 대규모 결항…日 홋카이도 폭설 '비상'

"해리포터 투명망토처럼" KAIST, 차세대 '클로킹' 원천기술 개발

"내가 미스 핀란드다" 정치인들 눈찢기 인증…"인종차별 아니라고?" 뭇매

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

'소문난 잔치' 더 핑크퐁, 상장 후 최저가

새로운 이슈 보기