김포시, 강경필·김기문·염규상 고문변호사 신규 위촉

이종구기자

입력2025.12.16 08:21

시계아이콘00분 32초 소요
경기 김포시(시장 김병수)가 지난 12일 본관 2층 소통실에서 강경필, 김기문, 염규상 변호사를 김포시 고문변호사로 위촉했다.

김병수 김포시장이 지난 12일 본관 2층 소통실에서 강경필, 김기문, 염규상 변호사를 김포시 고문변호사로 위촉한 후 기념촬영을 하고 있다. 김포시 제공

김병수 김포시장이 지난 12일 본관 2층 소통실에서 강경필, 김기문, 염규상 변호사를 김포시 고문변호사로 위촉한 후 기념촬영을 하고 있다. 김포시 제공

김병수 김포시장은 고문변호사의 역할이 중요함을 언급하고 신규 위촉 고문변호사에게 "시에 대한 깊은 이해와 따뜻한 마음으로 적극적인 자문과 송무 지원을 부탁드린다. 시정 구현에 큰 힘이 될 것으로 기대한다"고 말했다.


이번에 위촉된 고문변호사는 2026년 1월 1일부터 2년 동안 김포시 고문변호사로 활동하게 되며, 행정 및 민원사무 처리 과정에서 발생하는 민사 · 행정소송의 수행과 법령 해석 및 자문 등의 업무를 맡게 된다.

현재 김포시는 7명의 고문변호사가 있으며, 2026년 1월부터는 새로 위촉된 3명을 포함하여 총 10명의 고문변호사가 활동하게 된다.


한편, 강경필 변호사는 의정부지검 검사장, 대검찰청 공판송무부장을 역임한 후 현재 성남시 등 여러 지자체의 자문변호사로 왕성한 활동을 하고 있다.


김기문 변호사는 2020년 10월 김포시정의 한 축인 김포시의회의 법률고문으로 위촉되어 의정활동 전반에 대한 자문을 충실하게 수행한 바 있다.

염규상 변호사는 김포시 민원분쟁조정위원회 위원, 법률상담관 등 시정 발전과 시민을 위한 봉사 활동에 적극적으로 참여해 왔다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
