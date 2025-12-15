"모든 시민 1인당 30만원씩"…내년 1월 지급하는 '이 지역' 어디

정읍시, 전 시민에 '민생회복지원금' 지급

예산절감으로 여유 재원 확보…총 305억 투입

전북 정읍시가 내년 1월 모든 시민에게 1인당 30만원의 '민생회복지원금'을 지급한다고 밝혔다. 정읍시는 지난해에도 전 시민에게 1인당 30만원의 지원금을 지급한 바 있다.

민생회복지원금 지급 발표하는 이학수 시장(왼쪽에서 세 번째). 정읍시 AD 원본보기 아이콘

정읍시와 의회는 15일 장기화한 경기 침체로 어려움을 겪는 시민들의 생활 안정을 위해 이같이 결정했다고 밝혔다. 고물가와 난방비 부담 등으로 시민들이 체감하는 생활 위기가 한계에 다다랐다는 판단에 따른 것이다.

지원 대상은 지급 기준일인 12월 15일 기준 정읍시에 주소를 둔 시민으로, 소득·재산·노동 여부와 상관없이 보편적으로 지급된다.

시는 이번 지원금이 빚을 내거나 무리하게 편성한 예산이 아니라는 점에서 큰 의미가 있다고 밝혔다. 강도 높은 재정 혁신으로 올해 예산을 원점에서 재검토해, 불요불급한 지출을 줄여 220억원을 절감하는 등 총 429억원의 여유 재원을 확보했다는 설명이다. 이 가운데 이번 민생회복지원금 예산으로 305억원을 투입해 시민들의 고통을 분담하기로 했다.

지원금은 내년 1월 19일부터 지급되며, 선불카드 형태의 '정읍사랑상품권'으로 지급될 예정이다. 자금의 역외 유출을 막고 골목상권과 전통시장 등 지역 내 소비를 촉진하기 위해서다.

이학수 정읍시장은 "이번 민생회복지원금은 위기를 견디고 계신 시민들께 잠시나마 숨을 돌릴 수 있는 온기를 드리기 위해 시의회와 함께 내린 결정"이라며 "시민의 삶을 보호하는 든든한 버팀목으로서 시의회와 협력해 책임을 다하겠다"고 말했다.

정읍시는 지난해에도 전 시민에게 1인당 30만원의 지원금을 지급해 전국적인 주목을 받은 바 있다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>