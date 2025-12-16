본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

[오늘의신상]롯데마트·슈퍼 '스트로베리 하이볼'

김흥순기자

입력2025.12.16 06:00

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연말 모임 겨냥 제철 과일 RTD 주류 출시
31일까지 3캔 9900원 프로모션

롯데마트와 롯데슈퍼는 연말 홈파티 수요를 겨냥해 겨울 제철 과일 딸기를 활용한 RTD(즉석음료) '스트로베리 하이볼'을 선보인다고 16일 밝혔다.


[오늘의신상]롯데마트·슈퍼 '스트로베리 하이볼'
AD
원본보기 아이콘

오프라인 매장 단독으로 18일부터 1캔(500㎖)당 4000원에 판매하며 신상품 출시 기념으로 오는 31일까지 3캔 구매 시 9900원에 만나볼 수 있다.

'스트로베리 하이볼'은 딸기의 달콤한 풍미에 레몬 슬라이스의 상큼함을 더한 것이 특징이다. 딸기로만 맛을 낼 경우 단맛이 강해질 수 있다는 점을 고려해 칵테일에 가장 널리 사용되는 레몬 슬라이스를 첨가했다.


스트로베리 하이볼. 롯데마트·슈퍼 제공

스트로베리 하이볼. 롯데마트·슈퍼 제공

원본보기 아이콘

앞서 롯데마트와 롯데슈퍼는 RTD 주류 시장의 성장세를 반영해 올해 고구마 소주 하이볼인 '야마야 스파이시 토마토 하이볼'과 '마이볼(레몬·샤인머스캣·유자) 3종' 등 모두 4종의 신상품을 선보였다. 이 가운데 지난 9월 출시한 마이볼의 경우 약 3개월 동안 RTD 주류 상품군에서 3종 모두 판매량 5위 이내를 기록했다. 야마야 스파이시 토마토 하이볼도 국내 최초로 일본 고구마 소주와 고추, 토마토를 혼합해 관심을 받았다.


송규현 롯데마트·슈퍼 주류팀 MD(상품기획자)는 "RTD 주류는 주류 시장 중에서 소비 트렌드가 가장 빠르게 변화하고 있다"며 "연말 모임이 잦아지고 있는 만큼 겨울 대표 과일인 딸기로 제작한 스트로베리 하이볼을 앞세워 이색 주류 수요에 대응하겠다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"모든 시민 1인당 30만원씩"…내년 1월 지급하는 '이 지역' 어디 "모든 시민 1인당 30만원씩"…내년 1월 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는

"대륙여신처럼 해달라" 17억 들여 성형…"예전 얼굴로" 또 성형 왜?

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

"김건희, 尹 때문에 다 망쳤다며 계엄에 분노했다"

새로운 이슈 보기