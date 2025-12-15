치솟는 주담대 변동금리…11월 코픽스 0.24%p 상승

신규취급액 기준 코픽스

3개월 연속 오름세

은행권 주택담보대출 변동금리의 지표인 자금조달비용지수(COFIX·코픽스)가 3개월 연속 상승했다.

전국은행연합회는 지난달 신규취급액 기준 코픽스가 전월 대비 0.24%포인트 상승한 2.81%를 기록했다고 15일 밝혔다.

신잔액 기준 코픽스는 2.48%로 전월과 동일했다. 다만 잔액 기준 코픽스는 전월 대비 0.01%포인트 내린 2.83%로 집계됐다.

코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품 금리가 인상 또는 인하될 때 이를 반영해 상승 또는 하락한다.

특히 신규취급액 기준 코픽스는 해당월 중 신규로 조달한 자금을 대상으로 산출됨에 따라 상대적으로 시장금리 변동이 신속히 반영되는 특징이 있다. 코픽스가 인상됨에 따라 주요 시중은행들의 주담대 금리도 조정될 전망이다.

단기 코픽스는 최근 4주간 공시금리 기준으로 2.67~2.89%로 나타났다. 단기 코픽스는 계약만기 3개월물인 단기자금을 대상으로 산출된다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>