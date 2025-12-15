고양시, '직원 소통·공감의 날' 개최…박정재 교수 초청 '기후지정학' 특강

경기 고양특례시(시장 이동환)는 15일 백석별관 대강당에서 전 직원을 대상으로 올해 마지막 '직원 소통·공감의 날' 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 현대사회의 가장 심각한 현안 중 하나인 기후변화와 지정학 이슈를 주제로, 지리학 박사인 박정재 교수를 초청해 특별 강연을 진행했다.

박정재 교수는 캘리포니아대학교 지리학과 박사 과정을 수료하고 현재 서울대학교 지리학과 교수로 재직 중이다. '차이나는 클라스', 'EBS 사이언스' 등 방송 출연과 '한국인의 기원', '기후의 힘' 등 다수의 저서를 통해 기후 및 지리학 관련 지식을 대중에게 활발히 전파하고 있다.

강연에서 박 교수는 "지구생태계와 국제사회의 복잡한 관계를 깊고 넓게 이해할 필요가 있으며, 광범위한 기후지정학적 지식을 갖춰야 인류세 기후위기의 본질을 파악하고 지혜롭게 대처할 수 있다"며 "기후변화에 대응하기 위해 전 세계적으로 공존의 가치를 중시해야 한다"고 강조했다.

이동환 고양특례시장은 이날 출산장려 유공 표창을 받은 다자녀 가정에 축하의 말을 전하며, 가족 친화 정책을 통해 아이 낳고 키우기 좋은 도시, 아이의 웃음이 공동체의 희망이 되는 사회 분위기 조성에 힘쓰겠다고 밝혔다.

또한, 지난 4일 퇴근길 폭설로 인해 늦은 시간까지 제설 작업에 고생한 직원들의 노고에 감사를 표하고, 올겨울 역시 한파와 국지성 폭설이 예측되므로 시민들이 불편을 겪지 않도록 신속하고 체계적인 제설 준비와 현장 대응에 만전을 기해줄 것을 당부했다.

아울러, 2025년 이루어진 안전·안보 및 일자리 분야 평가 등 다양한 분야의 수상 실적을 언급하며 한 해 동안 고생한 모든 부서 직원들에게 감사의 마음을 전했다.

고양특례시 관계자는 "직원 소통·공감의 날은 올해도 어김없이 매월 개최돼 시정 철학 및 성과를 공유하고 다양한 분야의 명사를 초청하여 직원 소양을 높이는 역할을 했다"며 "2026년도에도 매월 전 직원이 소통할 수 있는 의미 있는 행사를 지속적으로 진행하겠다"고 밝혔다.





