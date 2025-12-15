국민은행, ‘KB중소기업재직자 우대저축’ 출시

KB국민은행은 'KB중소기업재직자 우대저축'을 출시했다고 15일 밝혔다.

이번 상품은 지난 11월 중소벤처기업진흥공단과 체결한 업무협약을 기반으로, KB국민은행이 '중소기업 재직자 우대저축' 취급 은행으로 선정됨에 따라 마련된 적금 상품이다.

가입 대상은 중진공의 가입 승인을 받은 중소기업 재직자로, 가입 기간은 36개월 또는 60개월 중 선택할 수 있다. 저축금액은 월 10만원 이상 50만원 이하로 중진공에서 승인받은 금액에 대해 월 1회 납입할 수 있다.

기본금리는 가입 기간과 관계없이 연 2.5%이며, 거래 조건에 따라 최대 연 2.0%포인트 우대금리가 적용돼 최고 연 4.5%의 금리(36개월 및 60개월)를 받을 수 있다.

특히 해당 상품은 KB국민은행과 중소기업이 함께 근로자의 자산형성을 지원하는 것이 특징이다. KB국민은행은 가입자에게 우대금리를 제공하고, 중소기업은 근로자 납입금의 20%를 기업지원금으로 납입해 자산형성을 돕는 동시에 법인세 감면도 받을 수 있다.

상품 가입은 KB국민은행 영업점, KB스타뱅킹, 고객센터(화상상담)를 통해 가능하며, 상품 관련 자세한 내용은 KB국민은행 홈페이지 또는 KB스타뱅킹에서 확인할 수 있다.





