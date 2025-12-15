본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

남원시 '민화 야광 놀이터 in 예루원' 운영

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.15 13:36

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

24일~27일까지 예루원 마당

전북 남원시가 오는 24일~27일까지 4일간 예루원 마당에서 겨울철 야간 특화형 프로그램 '민화 야광 놀이터 in 예루원'을 운영한다.

'민화 야광 놀이터 in 예루원' 포스터. 남원시 제공

'민화 야광 놀이터 in 예루원' 포스터. 남원시 제공

AD
원본보기 아이콘

15일 시에 따르면 이번 프로그램은 한국 전통 민화에 블랙라이트(UV) 기법을 접목해 연말·크리스마스 시즌에 남원을 찾는 관광객들에게 독특하고 새로운 겨울 야간 체험을 제공할 예정이다.


행사 기간 동안 예루원 마당은 블랙라이트(UV) 조명을 활용한 형광·야광 민화 갤러리로 조성되며, 지역 미술학원과 초·중학생이 참여한 야광 민화 작품 전시, 야간 산책형 콘텐츠 등을 통해 풍성한 볼거리를 선사한다.

행사장 내에서는 블랙라이트가 적용된 민화 체험 놀이터, 형광 소품을 직접 제작하는 DIY 체험 프로그램인 스테인드글라스 트리 오너먼트 만들기, 전사 프린트 굿즈 제작, 크리스마스 쿠키 만들기, 나만의 굿즈 도장 만들기, UV 스크래치 페이퍼 등 체험할 수 있다.


남원시립농악단 공연, 버블·매직·벌룬쇼 등 크리스마스 분위기를 담은 다양한 공연프로그램도 함께 운영된다. 공연·체험·전시·놀이가 어우러진 다채로운 프로그램으로 겨울방학과 크리스마스를 맞아 아이들을 동반한 가족 단위 체험객들의 많은 방문이 예상된다.


시 관계자는 "'민화 야광 놀이터 in 예루원'은 남원의 전통문화와 현대적 야간 콘텐츠가 조화를 이루는 새로운 겨울 명소가 될 것이다"며 "연말 시즌 남원을 찾는 시민과 관광객 모두가 따뜻하고 특별한 겨울밤의 추억을 만들 수 있도록 준비에 최선을 다하고 있다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, 비상구 조작 '강력 대응' "화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

낙찰가율 1만1770%…1400만원 임야, 17억원에 낙찰한 이유는

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

최신 스마트폰 손에 쥔 北 김여정…'폴더블폰' 혹시 中 브랜드?

눈 찢는 사진 올리고 모든 걸 다 잃은 미스 핀란드

"혼나면 되는데 왜 직업까지 빼앗나" 박나래·조세호 응원 MC몽 논란 일자 결국

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

카카오 판교 사옥에 폭발물 설치 신고…"전 직원 재택 전환"

새로운 이슈 보기