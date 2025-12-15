국민 10명 9명 OTT 이용...유료 서비스 이용률 절반 넘어

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 공개한 '2025 콘텐츠 이용행태 조사' 결과 국민 10명 중 9명이 온라인 동영상 서비스(OTT)를 이용하며 평균 2.1개를 구독하는 것으로 나타났다.

OTT 이용률 89.1%·유료 구독 54.2%, 평균 2.1개 구독

숏폼 콘텐츠 이용 행태. 한국콘텐츠진흥원 제공 원본보기 아이콘

15일 콘텐츠진흥원이 공개한 2025 콘텐츠 이용행태 조사 결과에 따르면 전체 OTT 이용률은 89.1%로, 국민 10명 중 9명 꼴로 OTT를 이용하는 것으로 확인됐다. 평균 2.1개를 구독했으며, 유료 구독형 온라인 동영상 서비스 이용률은 54.2%로 조사됐다.

이번 조사는 콘진원의 첫 단독 국가승인통계로, 전국 10세 이상 국민 6554명을 대상으로 7월부터 약 3개월 동안 대면 면접 방식으로 진행됐다. OTT와 뉴미디어 영상 콘텐츠를 중심으로, 만화·웹툰, 애니메이션, 음악, 캐릭터 등 5개 분야의 이용 행태를 종합적으로 분석했다.

플랫폼별 이용률은 ▲유튜브(85.4%) ▲넷플릭스(47.6%) ▲쿠팡플레이(18.9%) ▲티빙(13.1%) 순이었다. 이용 기기는 ▲스마트폰(91.7%) ▲TV 수상기(31.5%) ▲PC(10.6%) 순이며, 평균 시청 시간은 주중 101분, 주말 128분으로 집계됐다.

광고 요금제 34.8% 선택, 87.3%는 "지속 이용 희망"

최근 1년 콘텐츠 분야별 이용률. 한국콘텐츠진흥원 제공 원본보기 아이콘

유료 서비스 이용자의 월평균 지출액은 1만909원, 월 최대 지불 의사 금액은 1만4076원, 1개 서비스 구독료로 적합하다고 생각하는 금액는 7939원으로 조사됐다. 이는 이용자들이 제휴나 할인 등을 통해 구독 비용을 절감하려는 경향이 있음을 시사한다. 실제로 제휴나 할인 등을 활용한 '가성비' OTT 이용은 64.7%로 나타났다.

가성비 이용 행태는 광고 요금제 선택 비율을 통해서도 뚜렷하게 확인할 수 있다. 넷플릭스와 티빙 이용자 중 34.8%가 광고 요금제를 선택했으며, 이들의 87.3%가 "광고 요금제를 계속 이용하겠다"고 응답했다. 쿠팡플레이는 2025년 6월 무료 광고형을 도입한 이후, 기존 유료 이용자의 26.9%가 광고형으로 전환한 것으로 조사됐다.

주목할 부분은 유튜브 프리미엄 이용률이 20.6%로, 전년 대비 6%포인트 증가했다는 것이다. 또한 유튜브가 동영상·음악 스트리밍(유튜브 뮤직)과 숏폼(유튜브 숏츠)을 통합 제공하는 '올인원 플랫폼'으로 인식되면서, 통합 플랫폼의 단일 구독을 선호하는 '가성비' 소비 심리가 반영된 것으로 분석된다.

'숏폼' 이용률 58.6%..."짧아서 부담 없어"

'숏폼' 콘텐츠 이용률은 58.6%로, 시청 이유는 ▲짧아서 부담이 없어서(76.0%) ▲재미있는 부분만 보려고(51.4%) ▲추천 알고리즘 때문(47.0%) 순으로 나타났다. 플랫폼별 이용은 ▲유튜브 숏츠(93.4%)가 가장 높았으며 ▲인스타그램 릴스(30.9%) ▲틱톡(21.1%) ▲네이버 클립(6.7%) 순이었다. 선호 콘텐츠는 ▲예능·오락 편집본(62.1%) ▲드라마 편집본(38.1%) ▲생활·정보(36.9%) ▲뉴스·시사(31.8%) ▲영화 편집본(29.3%) 순으로, 기존 콘텐츠를 '숏폼'으로 재가공해 소비하는 경향이 뚜렷했다.

'숏폼' 이용자 중 33.3%는 영상 안에 포함된 쇼핑 링크에 접속한 경험이 있었으며, 이들 가운데 31.4%는 실제 구매까지 이어져, 숏폼이 상품 구매로 이어지는 경로로도 기능하고 있음을 확인했다. 한편, OTT 외 콘텐츠 분야별 이용률은 ▲음악 81.9% ▲캐릭터 38.7% ▲애니메이션 23.4% ▲만화·웹툰 19.9% 순으로 나타났다.

유현석 콘진원 원장직무대행은 "OTT와 '숏폼'의 확산으로 콘텐츠 분야 간 경계가 모호해지는 상황에서, 이용자의 실제 행동을 종합적으로 파악할 수 있는 국가승인통계를 마련했다"며 "앞으로도 방송영상과 뉴미디어 영상 콘텐츠 정책 수립은 물론, 콘텐츠산업 전반의 구조 변화를 분석할 수 있는 데이터 생산을 지속적으로 고도화하겠다"고 전했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



