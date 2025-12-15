솔랩, 피지·각질·두피 냄새 리셋 ‘아쿠아픽 두피 스케일러’ 올리브영 출시

프리미엄 두피 케어 브랜드 솔랩(Solep)이 공식몰 런칭에 이어 올리브영에서도 신제품 '헤어루트 아쿠아픽 두피 스케일러'를 선보이며, 입점과 동시에 기획전에 참여한다.

신제품 '아쿠아픽 두피 스케일러'는 두피의 피지·각질·노폐물을 부드럽게 제거해 사용 직후 두피 쾌적도를 즉각 개선하는 데 초점을 맞춘 제품이다. 임상기관의 인체적용시험을 통해 두피 각질·피지·유분 개선, 두피 온도 감소, 모발 뿌리 볼륨 개선 등 다양한 항목에서 우수한 개선효과가 확인됐다.

샴푸 대신 사용할 수 있는 워터타입의 스케일링 제품으로 물 없이 바로 도포해 단 3분 만에 두피 노폐물을 정돈하는 것이 특징이다. 프리미엄 지장 온천수를 베이스로 한 저자극 포뮬러로 민감성 두피도 부담 없이 사용할 수 있으며, 쿨링·진정·개운함을 동시에 제공한다

올리브영 출시를 기념해 ▲아쿠아픽 두피 스케일러 스틱형 본품 50ml 추가 증정, ▲4만원 이상 구매 시 3,000원 장바구니 추가 할인, ▲구매 리뷰 작성 시 두피 전용 브러쉬 증정 (18,000원 상당) 이벤트 등이 진행된다.

솔랩 관계자는 "두피 케어가 스킨케어처럼 일상화되면서, 빠르고 간편하게 개선 효과를 기대하는 소비자 니즈가 더욱 커지고 있다"며 "아쿠아픽 두피 스케일러는 즉각적인 두피 변화를 체감할 수 있어 데일리 케어는 물론 건강한 모발 관리에도 탁월한 제품"이라고 말했다.

이번 론칭혜택은 올리브영 온라인몰에서 12월 15일부터 21일까지 7일간 만나볼 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



