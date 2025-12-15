광주 서구, 인공지능 'AI 당직봇' 도입

야간·휴일 당직 민원 대응체계 전면 개편

광주시 서구가 호남권 기초지자체 중 최초로 인공지능 보이스봇을 활용한 'AI 당직봇'을 도입, 야간·휴일 당직 민원 대응체계를 전면 개편했다.

서구청 전경. 광주 서구 제공

15일 서구에 따르면 이번 조치는 '재택·통합당직 확대 및 AI 기반 민원 응답체계 강화'라는 정부 정책 기조에 발맞춰 공무원의 근무 여건을 개선하고 주민 편의를 높이기 위해 추진됐다.

'AI 당직봇'은 ▲불법 주정차 ▲로드킬 동물 사체 ▲동물 구조 ▲소음·비산먼지·악취 ▲쓰레기 처리 ▲도로 파손 등 반복적이고 정형화된 생활불편 민원에 대해 인공지능이 자동으로 응답·접수하는 시스템이다.

이에 따라 주민이 서구청 운영 시간 외에 전화할 경우 일차적으로 보이스봇이 전화를 받아 민원에 응대하고 필요시 당직 근무자에게 연결한다.

이번 조치로 반복 민원은 인공지능이 실시간으로 처리하고 당직 공무원은 긴급한 판단과 후속 조치가 필요한 민원에 집중할 수 있어 민원 응대의 일관성과 처리 효율이 한층 높아질 것으로 기대된다.

전영채 행정재정국장은 "AI 당직봇은 정부의 당직제도 개편 방향을 지역 행정 현장에 선제적으로 적용한 사례이다"며 "앞으로도 직원과 주민 모두가 체감할 수 있는 행정혁신을 지속 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



