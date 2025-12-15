[오늘의신상]에이피알, 뷰티 디바이스 '부스터 브이 롤러 헤드' 출시

'부스터 프로 미니 플러스'와 결합형 디바이스

초당 최대 2만번 EMS 중주파 진동…피부 속 근육층 자극

에이피알의 뷰티 디바이스 브랜드 메디큐브 에이지알(AGE-R)이 차세대 EMS(전기 근육 자극)기술을 탑재한 얼굴 윤곽 관리용 신제품 '부스터 브이 롤러 헤드'를 출시했다고 15일 밝혔다.

에이피알 메디큐브 에이지알 부스터 브이 롤러. 에이피알 제공 AD 원본보기 아이콘

신제품은 '부스터 프로 미니 플러스'와 결합해 사용하는 헤드 형태의 디바이스다. 지난 7월 출시한 '부스터 진동 클렌저 헤드'와 '부스터 프로 미니 플러스'에 이어 클렌징부터 기초 케어, 탄력을 한 번에 관리하는 라인업을 완성했다.

부스터 브이 롤러 헤드는 차세대 EMS 기술을 기반으로 집에서도 간편하게 경락 마사지 효과를 제공한다. 제품을 전용 부스터 젤과 함께 작동시키면 초당 최대 2만 번의 EMS 진동을 발생시킨다. 기존보다 높아진 30㎑의 주파수를 적용해 에너지를 전달 효과를 극대화했다. EMS 제품에서 흔히 나타났던 치아 시림 증상도 완화했다.

에이피알 관계자는 "이번 신제품은 에이지알의 최초 뷰티 디바이스 '더마 EMS샷'에 에이피알이 그간 축적한 뷰티 노하우를 담아 새롭게 선보인 제품"이라며 "앞으로도 뷰티 디바이스 선도 기업으로서 고객의 목소리가 담긴 혁신 기술과 차별화된 사용 경험을 선보이겠다"고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



