"블랙 디테일 감성적 매력"…포르셰, '타이칸 블랙 에디션' 국내 인도 개시

전국 주요 딜러사, 출고 세리머니·이벤트 진행

포르쉐코리아가 지난 7월 공개한 '타이칸 블랙 에디션'의 고객 인도를 본격적으로 시작한다고 15일 밝혔다.

인도 개시를 기념해 포르쉐코리아 전국 주요 딜러사에서는 첫 출고 고객 대상 세리머니와 함께 이벤트를 진행한다. SSCL은 부산에서 VIP 고객 대상 언베일링 행사를 운영하고, 그 외 딜러사들은 블랙 에디션의 디자인 콘셉트를 반영한 라이프스타일 기프트와 패키지를 제공하기로 했다.

마티아스 부세 포르쉐코리아 대표는 "타이칸 블랙 에디션은 블랙 디테일로 완성된 감성적 매력을 강화한 모델"이라며 "이번 고객 인도를 기념해 진행되는 딜러사별 특별 프로그램을 통해 고객들에 특별한 브랜드 경험을 전할 수 있을 것"이라고 말했다.

포르셰 타이칸 블랙 에디션. 포르쉐코리아 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 7월 국내 출시된 타이칸 블랙 에디션은 우아한 디자인과 스포티한 매력을 강조한 모델이다. 타이칸 블랙 에디션 4 와 4S 모델은 런치 컨트롤과 함께 각각 최대 435마력, 598마력의 오버부스트 출력을 발휘하며, 정지상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간은 각각 4.6초, 3.7초다.

포르셰는 스포츠 디자인 패키지에 공기역학적 요소에 고광택 블랙 디테일을 더해 현대적 감각과 역동적 매력을 부각시켰다. 실내는 블랙 인테리어 액센트 패키지와 수납 패키지를 기본사양으로 제공한다. 외장 컬러와 결합된 고광택 익스테리어 미러는 블랙 에디션 전용이다. 아울러 타이칸 블랙 에디션은 블랙 색상뿐만 아니라 다양한 외장 컬러를 제공한다.

타이칸 4 블랙 에디션, 타이칸 4S 블랙 에디션의 판매 가격은 부가세를 포함해 1억5190만 원, 1억6500만원부터다.

포르셰 타이칸 블랙 에디션. 포르쉐코리아 제공 원본보기 아이콘





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>