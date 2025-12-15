강원관광재단, 스노우애슬론 성료…'올림픽 유산' 활용 스포츠 관광 새 모델 제시

강원관광재단, "400여명 눈길 달렸다" 스노우애슬론 성료

2018 동계 올림픽 코스 달리며 이색 코스 대호평

강원관광재단(대표이사 최성현)은 지난 13일 동계 올림픽 경기장 일원에서 개최된 2025 스노우애슬론이 전국 각지에서 모인 400여 명과 함께 성공적으로 막을 내렸다고 15일 밝혔다.

강원관광재단(대표이사 최성현)가 지난 13일 동계 올림픽 경기장 일원에서 개최된 2025 스노우애슬론을 열고 있다. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 관광거점 도시 육성 사업의 일환인 강릉시 올림픽 레거시권 연계 투어상품 개발 및 운용사업으로 추진됐다. 아울러 '2025-2026 강원 방문의 해'의 주요 이벤트로서 이달의 여행지 평창과 강원특별자치도의 매력을 전국적으로 알리는데 기여했다.

특히, 스키점프센터, 크로스컨트리센터, 바이애슬론센터를 잇는 코스는 대회 참가자들에게 2018년 동계 올림픽의 감동이 서린 현장을 직접 달리는 특별한 경험을 선사해 큰 호평을 받았다.

스노우애슬론은 올림픽 유산을 단순한 스포츠 상징을 넘어 고부가가치 스포츠 관광콘텐츠로 활용하는 새로운 모델을 제시했다. 이번 대회를 통해 올림픽 시설을 활용한 다각적인 관광 상품 개발의 잠재력을 입증했다.

강원관광재단 최성현 대표이사는 "새하얀 겨울왕국 같은 평창의 눈길을 달리는 감성이 참가자들에게 큰 만족을 줬다"라며, "동계 올림픽 개최지인 강릉시와 평창군, 강원특별자치도가 고품격 스포츠 관광 중심지로 자리매김하도록 지속적으로 관광 상품을 발굴하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



