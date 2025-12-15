상명대 일자리플러스센터, 해외인턴십 설명회

글로벌 취업 기회·채용 정보 제공

상명대학교 대학일자리플러스센터는 서울 종로구 상명대 서울캠퍼스 중앙교수회관에서 '2026 해외인턴십 채용설명회'를 진행했다고 15일 밝혔다.

상명대 대학일자리플러스센터 ‘2026 해외인턴십 채용설명회’ 진행. 상명대학교 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 해외인턴십교류센터 GIS(Global Internship Service)와 협업해 상명대 졸업생 및 졸업예정자, 재학생 중 휴학생을 포함한 20여명을 대상으로 진행했다.

재외동포청의 동포기업 해외인턴십과 미국 인턴십 단계별 준비사항에 대한 안내, 최근 채용 동향 및 현지 한인기업의 종류와 직무특성 정보 등이 제공됐다.

해외 인턴십 기회도 준다. 인턴 모집은 내년 1월1일부터 16일까지다. 모집 지원자 중 희망자에 대해 대학일자리플러스센터 내 컨설팅도 실시할 계획이다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



