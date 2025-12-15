본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

교육

상명대 일자리플러스센터, 해외인턴십 설명회

최영찬기자

입력2025.12.15 14:30

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 취업 기회·채용 정보 제공

상명대학교 대학일자리플러스센터는 서울 종로구 상명대 서울캠퍼스 중앙교수회관에서 '2026 해외인턴십 채용설명회'를 진행했다고 15일 밝혔다.

상명대 대학일자리플러스센터 ‘2026 해외인턴십 채용설명회’ 진행. 상명대학교

상명대 대학일자리플러스센터 ‘2026 해외인턴십 채용설명회’ 진행. 상명대학교

AD
원본보기 아이콘

이번 설명회는 해외인턴십교류센터 GIS(Global Internship Service)와 협업해 상명대 졸업생 및 졸업예정자, 재학생 중 휴학생을 포함한 20여명을 대상으로 진행했다.


재외동포청의 동포기업 해외인턴십과 미국 인턴십 단계별 준비사항에 대한 안내, 최근 채용 동향 및 현지 한인기업의 종류와 직무특성 정보 등이 제공됐다.

해외 인턴십 기회도 준다. 인턴 모집은 내년 1월1일부터 16일까지다. 모집 지원자 중 희망자에 대해 대학일자리플러스센터 내 컨설팅도 실시할 계획이다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는? [부동산AtoZ] "1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

최신 스마트폰 손에 쥔 北 김여정…'폴더블폰' 혹시 中 브랜드?

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

고려아연, 美에 10조원 제련소 짓는다…미국 정부도 2조원 투자

새로운 이슈 보기