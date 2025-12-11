무안군의회, 제2차 정례회 폐회

내년 예산 20억여 원 삭감 의결

무안군의회가 11일 본회의 정례회를 통해 내년도 군예산안 등 안건을 의결했다. 무안군의회 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 무안군의회가 11일 제11차 본회의를 끝으로 제305회 제2차 정례회 일정을 마무리했다. 이번 회기는 지난 11월 17일부터 이날까지 25일간 진행됐다.

이번 정례회에서는 2026년도 세입·세출 예산안 등 총 15건의 안건이 심의·의결됐으며, 2026년도 군정보고 청취와 군정질문을 통해 주요 정책 현안을 점검했다.

특히 지난 3일부터 5일까지 열린 예산결산특별위원회(위원장 김원중)는 집행부가 제출한 6,229억7,202만 원 규모의 예산안 가운데 20억5,750만 원을 삭감해 6,209억1,452만 원으로 조정했다. 의회는 "군민 생활과 직결되는 필수 사업과 재정 여건을 고려해 타당성과 집행 효과성을 중심으로 심사했다"고 설명했다.

이어 8일부터 10일까지 3일간 진행된 군정질문에서는 ▲남악지구 재활성화 ▲무안군 중장기 발전 전략 등 13건의 군정 핵심 현안을 두고 의원들의 질의와 집행부 답변이 이어졌다. 의회는 군정의 문제점과 의회가 제시한 대안을 면밀히 검토해 군정 운영에 적극 반영할 것을 주문했다.

이호성 무안군의회 의장은 "이번 정례회는 내년도 예산과 군정 방향을 설정하는 중요한 회기였다"며 "2026년에도 군민의 요구와 지역 발전을 최우선 가치로 책임 있는 의정활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 의회는 오는 15일 제306회 임시회를 열어 제3회 추경예산안을 포함한 11건의 안건을 처리하며 올해 의정 활동을 마무리할 예정이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>