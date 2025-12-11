광주도서관 붕괴 사고, 李대통령 "자원 총동원해 구조에 총력"

이재명 대통령이 11일 광주 서구 '광주대표도서관' 공사 현장에서 발생한 붕괴 사고 소식을 듣고 구조에 총력을 다하라고 지시했다.

이 대통령은 이날 세종컨벤션센터 국제회의장에서 열린 고용노동부와 농림축산식품부 대상 업무보고가 시작된 직후 "지금 고용노동부 장관의 마음이 불편하실 것 같다. 지금 또 공사 현장에서 붕괴 사고가 일어나 4명이 매몰된 것 같다"면서 이같이 말했다.

그러면서 이 대통령은 "필요한 조치는 하신 것 같다"며 "행정안전부나 노동부 등 관련 부처에서 인적, 물적 자산을 최대한 동원해 일단 구조에 총력 다하기를 바란다"고 덧붙였다.

이어 이 대통령은 "노동부 장관은 업무보고가 끝나고 사고 현장으로 내려가야 한다는 것이죠"라고 묻고는 "상황을 지켜보기로 하자"고 말했다.

앞서 이날 오후 광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에 조성 중인 광주대표도서관 공사 현장에서 철제 구조물이 붕괴하는 사고가 발생했다. 현장 작업자 4명이 매몰된 것으로 추정됐다.

이날 업무보고는 당초 농식품부, 노동부 순서로 진행될 예정이었으나 노동부 장관이 사고 현장을 찾아야 해 노동부 보고가 먼저 진행됐다. 업무보고에 배석할 예정이었던 류현철 산업안전보건본부장과 오영민 안전보건감독국장 등은 사고 수습을 위해 불참했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>