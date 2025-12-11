우리은행, 국내 최초 은행사 박물관 리뉴얼…우리1899 개관

임종룡 우리금융 회장·정진완 우리은행장

박경리 자가 후손 김세희 이사장 개관식 참석

우리은행이 서울 중구 본점 지하 1층에 126년 금융 역사를 현대적으로 재해석한 전시 공간 '우리1899'를 개관했다. 이번 개관은 2004년 국내 최초 은행사 전문박물관으로 문을 연 지 21년 만에 진행된 전면 리뉴얼이다.

'우리1899'라는 명칭은 임직원 투표를 통해 우리은행의 '우리'와 대한천일은행 창립 연도인 '1899년'을 결합해 선정됐다. 이번 재단장을 통해 내부 벽을 허물어 개방형 전시 동선을 도입했다. 전시장 중앙에는 360도 LED 조형물인 '우리타임스피어'를 설치했다.

역사관 내부에는 서울시 지정문화재인 '대한천일은행 창립청원서'와 현재 가장 오래된 은행 건물인 '광통관(현 우리은행 종로금융센터)' 재현 조형물 등이 전시된다. 소설 '토지'의 박경리 작가가 1954년 옛 상업은행(현 우리은행)에서 근무했던 인사 기록과 당시 기고한 사보 글 등도 볼 수 있다. 전 세계 저금통 전시 코너와 금융·역사·문화 서적을 갖춘 '오픈형 라이브러리'를 마련해 부모와 아이가 함께 휴식할 수 있는 공간으로 조성했다.

11일 진행된 개관식에는 임종룡 우리금융지주 회장, 정진완 우리은행장과 함께 박경리 작가의 후손인 김세희 토지문화재단 이사장이 참석했다. 장기간 치료로 문화생활을 즐기기 어려운 소아암 어린이 15명을 '1호 방문객'으로 초청하기도 했다.

우리은행은 '위비산타의 따뜻한 크리스마스 선물' 전달 행사도 함께 진행했다. 김 이사장이 박경리 작가의 동화책을 어린이에게 직접 전달했다. '우리1899'는 일요일을 제외한 월~토요일 오전 10시부터 오후 6시까지 무료로 관람 가능하다. 기획전시실에서는 첫번째 기획으로 '제28회 우리은행 미술대회 우리아트콘' 동상 이상 수상작 62점을 오는 12월12일부터 20일까지 전시할 예정이다

임종룡 우리금융지주 회장은 "우리1899가 대중에게 사랑받는 열린 문화공간이 되길 바란다"며 "오늘이 아이들에게 따뜻한 기억이자 금융의 가치를 새롭게 접하는 계기가 되었으면 한다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



