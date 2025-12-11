부천 트럭 돌진사고 20대 피해자, 3명에 새 삶 주고 하늘로

지난달 부천 트럭 돌진사고 피해자

병원으로 이송됐으나 뇌사 판정

지난달 13일 경기도 부천 제일시장에서 발생한 트럭 돌진 사고로 숨진 문영인씨. 한국장기조직기증원 AD 원본보기 아이콘

경기도 부천시 제일시장에서 발생한 트럭 돌진 사고로 숨진 20대 청년이 3명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.

11일 한국장기조직기증원에 따르면 문영인씨(23)는 지난달 13일 어머니와 함께 부천 제일시장을 방문했다. 어머니가 계산하러 가게에 들어간 사이 트럭이 돌진했고, 병원으로 이송돼 치료를 받았으나 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.

1남 1녀 중 막내로 태어난 문씨는 선천적 지적 장애가 있었다. 사고 당시 다음날 아버지 생일상을 위해 어머니와 시장을 찾았던 상황이었다.

가족은 문씨의 상태가 점점 더 나빠져 사흘을 버티지 못할 것이라는 의료진의 말에 상실감을 느꼈지만, 문씨가 타인의 삶에 도움이 되고 다른 누군가의 몸에서라도 살아 숨 쉬길 바라는 마음으로 장기 기증을 결심했다고 한다.

문씨는 친구들와 커피 및 빵 만들기를 좋아했고, 태어난 지 얼마 안 된 조카의 손을 만지고는 그 냄새를 오래 간직하겠다며 손을 안 닦겠다고 말할 정도로 순수함을 가진 청년이었다. 가족의 적극적 보살핌과 재활 치료 덕에 학교를 다니면서 일상적인 활동을 해 왔고, 항상 밝은 웃음으로 누구에게나 친절한 성격이었다.

어머니 최서영씨는 "영인이가 천사였는데 함께 많이 있어 주지 못해서 미안하다. 하늘나라에 가서 꿈을 마음껏 펼치고 행복해라"며 "어딘가에서 너의 심장이 뛰고 있다고 생각하고 엄마도 더 열심히 살겠다"고 마지막 인사를 건넸다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



