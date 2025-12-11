하남시, ' 경기도 평생학습 기회특구 사업 우수도시 선정

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 10일 경기도평생교육진흥원이 주관한 '2025 경기도 평생학습 기회특구 성과공유회'에서 평생교육을 중심으로 지역문제 해결에 나서는 지역 특화형 지-산-학 평생학습 모델을 성공적으로 추진한 공로를 인정받아 '경기도 평생학습 기회특구 우수도시'로 선정되는 쾌거를 만들었다.

하남시가 지난 10일 경기도평생교육진흥원이 주관한 '2025 경기도 평생학습 기회특구 성과공유회'에서 '경기도 평생학습 기회특구 우수도시'로 선정됐다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

11일 시에 따르면 지난 6월 경기도 공모사업에 선정되어 8월부터 11월까지 기업하기 좋은 도시 핵심 현안을 해결하기 위한 맞춤형 평생학습 사업을 추진하여 직장인, CEO 및 기업 역량강화를 지원하는 기업 친화 학습생태계 프로젝트를 성공적으로 실현시킨 점을 우수한 성과로 인정받았다.

이를 위해 하남시 평생교육과, (사)하남시기업인협의회, 미사동커피공동체협동조합 등 3개 기관이 업무협약(MOU)을 체결하였으며, 지식산업센터 2개소와 연계한 전국 최초 기업 평생학습센터 운영은 지산학이 협력하여 만든 큰 성과로 1000여명의 직장인과 기업인이 더 쉽게 배움의 기회를 누릴 수 있는 학습환경 조성에 기여하였다.

주요 사업은 ▲퇴근 후 찾아가는 직장인 평생학습 확대(직장인 학습하남) ▲CEO 리더십특강 및 경영수업 독서토론(CEO 공부하남) ▲비지니스 매너 및 소통 역량강화와 학습컨설팅 제공(기업체 소통하남) ▲직장인 진로준비 바리스타 자격취득 및 하남시 커피 생산지 홍보(미사동 커피하남) 등 4개 분야 29개 강좌를 운영하였으며, 퇴근 후 멀리 이동하지 않고 직장 근처에서 다양한 평생학습을 즐길 수 있는 기회제공으로 직장인(기업인)의 행복감과 삶의 만족도를 크게 높였다.

이현재 시장은 "하남시에서 기업하고, 일하고, 살고, 학습하는 직주락 정주환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"며 "앞으로도 평생학습이 지역 문제 해결에 기여할 수 있도록 민·관·학이 협력해 지속 가능한 학습생태계를 조성하겠다"고 말했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>