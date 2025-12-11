국립부경대 대학중점연구소, 세계 상위 3% 학술지 잇단 입성

정금재·박동주 박사과정생

지방대학의 연구력이 세계 최고 수준을 입증했다.

국립부경대학교의 교육부 지정 이공분야 대학중점연구소인 해양바이오닉스융합기술센터(센터장 정원교) 박사과정생들이 상위 3% 이내 국제학술지에 잇달아 논문을 게재했다.

정금재(식품공학전공)·박동주(4차산업융합바이오닉스공학과) 박사과정생은 공동 제1저자로 수행한 연구 'Bacterial biosurfactant-reinforced chitooligosaccharide/polyvinyl alcohol hydrogels accelerate MRSA-infected wound healing by attenuating its virulence factors'를 약학 분야 국제 저명 학술지인 (IF 11.9, JCR 상위 2.7%)에 최근 게재했다.

이 논문은 생물계면활성제를 기반으로 한 하이드로젤을 개발해 메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA) 감염 상처에서의 항균 효과와 조직 재생 촉진 기전을 규명한 성과를 인정받았다.

이와 함께 정금재 박사과정생의 논문 'Unraveling the anti-Listeria monocytogenes mechanism of a biosurfactant from Bacillus velezensis GJ1 and its application in eco-friendly antibacterial detergent development'는 화학공학 분야 국제 저명 학술지인 (IF 13.2, JCR 상위 3%) 저널에 최근 게재됐다.

이 논문은 생물계면활성제 기반의 친환경 항균 세정제를 개발해 L. monocytogenes의 생물막 형성과 독성 인자를 억제하고, 식품 가공 환경에서의 세정·제균 효과를 규명한 연구를 다뤘다.

이들은 공동 교신저자인 김영목 교수(식품공학전공), 정원교 교수(의공학전공), Fazlurahman Khan 교수(해양수산개발국제협력연구소) 등과 공동 융합 연구를 통해 이번 성과들을 거뒀다.

이번 연구들은 생물계면활성제를 활용한 천연 항균 소재의 응용 가능성을 확장한 사례로, 감염 억제 및 식품·산업 환경의 위생관리 기술뿐 아니라 바이오메디컬 기능성 소재로서의 활용 가능성을 입증했다는 평가를 받는다.

연구들은 한국연구재단 대학중점연구소사업·해양수산과학기술진흥원 해양블루테크미래리더양성프로젝트 연구비 지원을 받아 수행됐다.





