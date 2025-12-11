본문 바로가기
신상진 시장 "세상을 바꾸는 것은 오늘 나 자신을 믿고 내딛는 작은 용기"

이종구기자

입력2025.12.11 13:28

신상진 성남시장, 불곡초 6학년생 대상 올해 마지막 진로 특강

신상진 성남시장은 11일 분당구 불곡초등학교 강당에서 '꿈과 미래를 위한 열정과 도전'을 주제로 올해 마지막 진로 특강을 했다.

신상진 성남시장이 11일 불곡초등학교 6학년생 대상 진로 특강을 진행하고 있다. 성남시 제공

이번 특강은 불곡초등학교 측의 초청으로 마련돼 중학교 진학을 앞둔 6학생 100여 명 모두를 대상으로 이뤄졌다.


신상진 시장은 "세상을 바꾸는 것은 거창한 계획이 아니라, 오늘 나 자신을 믿고 내딛는 작은 용기"라며 "자신의 가능성을 믿고 당당하게 미래에 도전하길 바란다"고 말했다.

그러면서 "자신의 경험을 바탕으로 목표를 세우고 꾸준히 실천하는 과정이 미래를 만드는 힘"이라고 강조했다.

신상진 성남시장이 11일 불곡초등학교 6학년생 대상 진로 특강을 진행하고 있다. 성남시 제공

강연이 끝난 뒤에는 성남시립합창단의 공연이 이어져 학생들의 큰 호응을 얻었다.


앞서 신상진 성남시장은 지역 내 학교들의 요청에 따라 낙생고(3월), 분당중앙고(5월), 서현고(7월), 분당영덕여고(7월), 풍생고(7월) 등 올해 5개교에서 진로 특강을 했다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

