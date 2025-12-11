속초시, 지역사회보장협의체 운영보고회 성료…촘촘한 복지안전망 구축 다짐

180여 명 참석

성과 발표·공유 등 한 해 마무리

강원도 속초시는 11일 마레몬스호텔에서 '2025년 속초시 지역사회보장협의체 운영보고회'를 개최했다.

속초시가 11일 마레몬스호텔에서'2025년 속초시 지역사회보장협의체 운영보고회'를 개최하고 있다. 이병선 시장이 시상식을 하고 있다. 속초시 제공

속초시 지역사회보장협의체(대표위원장 이병선, 공동위원장 김상기) 주관으로 열린 이번 보고회에는 협의체 위원과 관계 공무원, 지역 내 사회복지 관련 기관 관계자 등 180여 명이 참석했다.

참석자들은 2025년 추진사업의 성과를 돌아보고, 현장에서 어려운 이웃을 위해 활동한 동 지역사회보장협의체 위원과 봉사자, 후원 단체 등을 격려하며 한 해를 마무리하는 시간을 가졌다.

행사는 지역사회보장협의체 운영 활성화 유공자 포상을 시작으로 사업성과 영상 보고, 각 동 협의체 성과 발표, 화합 나눔의 시간 등의 순으로 진행되었다.

특히 올해는 지난 11월 15일 영랑호에서 개최된 '2025년 속초시 사회복지대축제 속초시 복지런'이 큰 성과를 거두며 현장의 호응을 얻었다. 복지런을 통해 지역사회가 함께 참여하는 나눔 문화 확산에도 이바지했다는 평가다.

속초시는 이번 운영보고회에서 공유된 각 동 협의체 사업들의 성과를 토대로 2026년 발전 방향을 논의하며 지역복지 발전의 기회 확대에 나선다.

아울러 협의체 위원 간 파트너십과 네트워크를 강화해 촘촘한 복지안전망 구축에도 힘을 더한다는 방침이다.

이병선 속초시장은 "올 한 해에도 복지의 최전선에서 최선을 다해 주신 위원님과 사회복지 현장 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "오늘 나눈 각자의 성과를 토대로 협력 관계를 강화해 더욱 발전하는 속초시 지역사회보장협의체가 되기를 바란다"고 말했다.





속초=이종구 기자



