본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

화순농협, 화순장학회에 장학금 1천만원 기부

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.11 13:22

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남 화순군은 지난 10일 화순농협(조합장 조준성)이 화순장학회에 지역 인재 육성을 위한 장학금 1,000만원을 기부했다고 11일 밝혔다.

화순농협, 인재육성장학기금 기탁식 사진. 화순군 제공

화순농협, 인재육성장학기금 기탁식 사진. 화순군 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 2010년부터 매년 장학금을 기부한 화순농협은 지난해에 이어 올해도 1,000만원을 기부하며 지역사회 공헌 활동을 꾸준히 실천하는 대표 기관으로 자리매김하고 있다.


조준성 화순농협 조합장은 "지역사회로부터 받은 사랑을 다시 지역에 돌려드리는 것이 농협의 중요한 역할이라고 생각한다"며 "이번 장학금이 학생들의 꿈을 키우는 데 큰 힘이 되길 바란다"고 말했다.

구복규 화순장학회 이사장은 "매년 꾸준히 장학기금을 전해주고 계신 화순농협에 깊이 감사드린다"며 "기부해 주신 장학금은 지역 학생들의 학업 환경 개선과 미래 인재 양성을 위해 소중히 사용하겠다"고 전했다.


장학기금 기탁과 관련 자세한 사항은 화순군 인구청년정책과 평생교육팀으로 문의하면 된다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

선별·보관·판매까지'과일 경쟁력' 높이는 APC

"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?" 콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

'혈세인데' 수십 억 못 쓰고 날아갔다…방치되는 공무원 항공 마일리지

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

'보좌관 성추행·명예훼손' 박완주 전 의원, 대법서 징역 1년 확정

새로운 이슈 보기