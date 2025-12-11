화순농협, 화순장학회에 장학금 1천만원 기부

전남 화순군은 지난 10일 화순농협(조합장 조준성)이 화순장학회에 지역 인재 육성을 위한 장학금 1,000만원을 기부했다고 11일 밝혔다.

지난 2010년부터 매년 장학금을 기부한 화순농협은 지난해에 이어 올해도 1,000만원을 기부하며 지역사회 공헌 활동을 꾸준히 실천하는 대표 기관으로 자리매김하고 있다.

조준성 화순농협 조합장은 "지역사회로부터 받은 사랑을 다시 지역에 돌려드리는 것이 농협의 중요한 역할이라고 생각한다"며 "이번 장학금이 학생들의 꿈을 키우는 데 큰 힘이 되길 바란다"고 말했다.

구복규 화순장학회 이사장은 "매년 꾸준히 장학기금을 전해주고 계신 화순농협에 깊이 감사드린다"며 "기부해 주신 장학금은 지역 학생들의 학업 환경 개선과 미래 인재 양성을 위해 소중히 사용하겠다"고 전했다.

장학기금 기탁과 관련 자세한 사항은 화순군 인구청년정책과 평생교육팀으로 문의하면 된다.





