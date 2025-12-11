남양주시, 장애인활동지원사와 함께한 '행복지킴이의 밤' 성료

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 10일 다산동 파로스 컨벤션에서 장애인 돌봄인력들의 노고를 위로하고 한 해의 성과를 공유하는 '2025년 행복지킴이의 밤'을 성황리에 개최했다고 11일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 10일 다산동 파로스 컨벤션에서 장애인 돌봄인력들의 노고를 위로하고 한 해의 성과를 공유하는 '2025년 행복지킴이의 밤'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

남양주시장애인복지관(관장 김소영)이 주관한 이날 행사에는 주광덕 시장을 비롯해 후원기관 관계자, 활동지원사 및 기관 종사자 등 250여 명이 참석해 화합의 시간을 가졌다.

이번 행사는 신체적·정신적 제약으로 일상생활이 어려운 장애인의 손과 발이 돼 자립을 돕는 활동지원사들을 '행복지킴이'로 명명하고, 이들의 헌신에 감사를 표하기 위해 마련됐다.

기념식에서는 투철한 사명감으로 지역사회 복지 증진에 기여한 우수 활동지원사 김창교 씨에게 남양주시장 표창이 수여됐다. 이와 함께 KB국민은행 도농지점과 NH농협 미금지점 등 지역사회의 따뜻한 후원이 더해져 행사에 의미를 더했다.

이날 참석한 주광덕 시장은"도움이 필요한 이웃의 가장 가까운 곳에서 진심 어린 가족이자 든든한 친구가 되어주시는 활동지원사 여러분이야말로 우리 사회를 따뜻하게 지탱하는 진정한 숨은 영웅"이라며 "활동지원 서비스가 장애인과 활동지원사가 서로의 삶을 지지하고 응원하는 '따뜻한 동행'으로 이어질 수 있도록 시에서도 실질적인 지원과 관심을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

주광덕 남양주시장 등 참석자들이 지난 10일 다산동 파로스 컨벤션에서 '2025년 행복지킴이의 밤' 행사를 개최하고 있다. 남양주시 제공

김소영 관장은 "앞으로도 남양주시 장애인이 지역사회에서 자립할 수 있도록 다양한 돌봄사업을 지원하겠다"고 밝혔다.

한편, 시는 올해 약 72억원의 예산을 투입해 장애인복지관의 활동지원 사업과 평생학습 프로그램 등을 지원하고 있으며, 장애인의 자립 생활 역량 강화와 복지 체감도 향상을 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다.





