정읍시, 16일까지 '평생학습관 작품전시회' 연다

초상화·생활도예 등 3개 분야 80여점 작품

전북 정읍시가 오는 16일까지 평생학습관 1층 로비에서 '2025년 평생학습관 프로그램 작품전시회'를 연다.

11일 시에 따르면 이번 전시는 2025년 하반기 프로그램에 참여한 수강생들이 그동안 꾸준히 갈고닦은 기량을 뽐내는 자리다. 전시장은 우드카빙(나무 조각), 팝아트 초상화, 생활도예 등 3개 분야에서 출품된 80여 점의 다채로운 작품들로 채워졌다.

전시된 작품들은 수강생들이 지난 한 해 동안 기초 과정부터 심화 응용 단계까지 차근차근 익힌 배움의 결과물이다.

시는 이번 전시가 단순히 작품을 보여주는 것을 넘어, 지역 주민들과 학습의 성과를 공유하고 평생학습이 주는 즐거움과 가치를 함께 느끼는 기회가 될 것으로 보고 있다. 특히 참여 수강생들에게는 자신의 성장 과정을 되돌아보며 성취감을 느끼는 뜻깊은 시간이 될 전망이다.

시 관계자는 "이번 전시회는 수강생들이 열정을 쏟아 만든 작품을 시민들과 함께 나누는 소통의 장이다"며 "앞으로도 시민들이 더 다양한 배움의 기회를 누리고, 이를 통해 지역 문화 발전에도 기여할 수 있도록 프로그램 운영에 내실을 기하겠다"고 말했다.

한편, 정읍시 평생학습관은 시민들의 삶의 질 향상을 위해 직업능력 개발, 문화예술, 인문교양 등 폭넓은 분야의 강좌를 매년 운영하고 있다. 정읍시에 거주하는 시민이라면 누구나 참여 가능하며, 교육 과정·수강에 관한 자세한 사항은 평생학습관으로 문의하면 된다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr



