GH, 3년 연속 '공정채용 우수기관' 인증

이영규기자

입력2025.12.11 11:02

경기주택도시공사(GH)가 한국경영인증원(KMR)으로부터 '공정채용 우수기관' 인증을 3년 연속 획득했다.


공정채용 인증제도는 채용에 편견적 요소를 배제하고 직무능력중심의 공정채용을 모범적으로 운영하는 공공기관 및 기업에 대해 제3자가 객관적으로 심사해 인증을 부여하는 제도다.

심사 항목에는 채용공고부터 서류·필기·면접 등 채용과정의 전반적인 운영절차는 물론, 신규채용자 만족도, 채용비리 적발 여부 등도 함께 포함된다.


경기주택도시공사

GH는 2023년 첫 인증을 시작으로 올해까지 3년 연속 인증을 유지하게 됐다.


특히 2025년 평가에서는 채용 시스템, 운영 절차, 채용 성과 등 모든 부문에서 높은 평가를 받았다.

김용진 사장은 "공공기관으로서 사회적 책임을 다하고, 실력 중심의 인재를 공정하게 선발하는 것은 조직 경쟁력의 핵심"이라며 "앞으로도 신뢰받는 채용문화 확산과 공정사회 실현에 앞장서겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
