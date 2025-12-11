화천군, 신혼부부 임대주택 준공…최장 30년간 임대료 90% 지원

하남면 거례리에 단독주택 10동 준공…무주택 신혼부부 입주 시작

보증금·임대료 90%까지 지원·자녀 출산 시 거주기한 5년씩 연장

강원도 화천군이 신혼부부들의 안정적 거주를 돕기 위해 마련한 신혼부부 공공 임대주택 건립사업이 완료됐다.

화천군이 지난 10일 하남면 거례리에서 신혼부부 공공 임대주택 준공식을 개최하고 있다. 화천군 제공 AD 원본보기 아이콘

군은 지난 10일 하남면 거례리에서 신혼부부 공공 임대주택 준공식을 개최했다.

해당 주택은 화천군이 지난해부터 지방소멸대응기금과 군비 등 43억5000만원을 투입해 건설했으며, 총 개발면적 4900㎡에 단독주택 10동 규모다.

가구당 실사용 면적은 82.64㎡(25평) 규모로, 단지 내 도로와 전기, 통신, 가로등, 상하수도 등의 기반시설을 갖췄다.

특히 화천군의 신혼부부 공공 임대주택은 파격적인 주거 지원으로 관심을 끌고 있다.

우선, 임대 보증금 및 임대료의 90%가 지원돼 입주하는 신혼부부들은 임대 보증금 409만5000원, 월 임대료 3만6000원만 납부하면 된다.

특히 최초 거주기한은 5년이지만, 입주 이후 자녀 1명을 출산 시마다 5년간 거주기한 연장이 가능하다.

만일 신혼부부가 임대주택에 거주하면서 아이 5명을 출산한다고 가정하면, 최장 30년간 매월 3만6000만원의 임대료만 내고 안정적으로 생활할 수 있는 셈이다.

또 주택단지는 산천어 파크골프장과 거례리 레포츠 타운과 인접해 생활체육 기반도 탄탄하다.

이미 신혼부부 6가구가 입주를 마쳤으며, 연말까지 차례로 4가구가 입주할 예정이다.

화천군은 신혼부부 임대주택 외에도 통합공공임대주택, 화천형 보금자리, 화천형 양육친화마을, 사내면 신혼부부 공공임대주택과 고령자 복지주택, 산천어 행복타운, 간동면 세대공존형 자립형 주거단지, 접경지역 복합공동체 마을, 화천 청년 농촌 보금자리 등 군민들이 주거안정을 위한 주택공급에 총력을 기울이고 있다.

최문순 화천군수는 "주거가 안정돼야 마음놓고 결혼도 하고, 출산도 하는 환경이 만들어지기 마련"이라며 "보다 나은 정주여건을 위해 주택건설 사업을 차질없이 이끌어 가겠다"고 말했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>