양산도시철도, 2026년 첫 운행 향해 ‘안전·정밀 점검’ 속도 박차

효율적 도시철도 운영·유지관리 위해 ‘우진메트로양산’ 위탁 계약

경남 양산시는 2026년 양산도시철도의 안정적인 개통과 효율적인 운영을 위해 도시철도 운영·유지관리 민간위탁 사업자로 우진메트로양산을 최종 선정하고, 지난 10일 운영·유지관리 위탁 계약을 체결했다.

우진메트로양산은 국내 철도차량 제작 전문기업인 우진산전의 자회사로, 철도차량 제작과 시스템 구축, 운영·유지관리에 이르는 풍부한 기술력과 전문성을 보유하고 있다.

양산시는 이번 운영사업자 선정을 통해 개통 초기 운영 안정성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 계약에 따라 우진메트로양산은 단계별 인력 채용과 투입, 철도종합시험운행 준비, 운영 매뉴얼 구축과 안전관리 체계 확립 등 사전 개통 준비 기간을 거쳐, 2026년 4분기부터 향후 5년간 양산도시철도의 운영·유지관리를 전담하게 된다. 운영 기간 총 836억원을 지원받아 차량, 시설, 신호·통신, 전력 등 도시철도 전 분야에 대한 운영과 유지관리를 수행할 예정이다.

특히 개통 전 시운전과 종합시험운행 단계부터 운영기관이 직접 참여함으로써, 실제 운행환경을 반영한 점검과 인력 숙련이 가능해져 개통 초기 발생할 수 있는 장애와 안전사고를 최소화할 수 있을 것으로 전망된다.

양산시는 이번 민간위탁 계약 체결을 계기로 도시철도 개통 준비 전 과정을 체계적으로 관리하고, 시민이 안심하고 이용할 수 있는 안전하고 편리한 도시철도 서비스 제공에 행정 역량을 집중할 방침이다.

양산시 관계자는 "도시철도는 시민의 일상과 직결되는 핵심 교통 인프라인 만큼 안전과 안정성이 최우선"이라며 "전문성과 경험을 갖춘 운영기관과 함께 2026년 양산도시철도의 성공적인 개통과 조기 정착을 위해 철저히 준비해 나가겠다"고 말했다.

양산도시철도는 지역 대중교통 접근성을 획기적으로 개선하고, 부산·울산·경남을 연결하는 광역 교통망과의 연계를 통해 지역 균형발전과 경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다.





