본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기소방, 10일 AI활용 안전 직무교육

이영규기자

입력2025.12.11 09:33

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도소방재난본부가 10일 시흥에서 도내 36개 소방서 예방대책팀장·생활안전팀장·교육담당자를 대상으로 직무교육을 진행했다. 이날 교육과 함께 진행된 '제5회 최우수강사 경연대회'에서는 광주소방서가 최우수상을 받았다.


도 소방재난본부는 이날 빠르게 진화하는 인공지능(AI) 기술을 안전교육 분야에 적극 도입하는 한편, 외국인 주민 등 더 넓은 계층을 포용하는 소방안전교육 체계를 강화하는 데 목적을 두고 직무교육을 진행했다고 11일 밝혔다.

교육은 AI를 활용한 대상별 맞춤형 안전교육 콘텐츠 제작 및 활용 과정을 다뤘다. 소방교육 현장에서 AI 기술을 빠르게 적용해 교육의 정확도와 효율성을 높이고, 연령·국적·상황별로 차별화된 콘텐츠를 제작하는 실무 중심 교육으로 펼쳐졌다.


경기도소방재난본부가 10일 시흥에서 안전 직무교육을 진행했다. 경기도소방재난본부 제공

경기도소방재난본부가 10일 시흥에서 안전 직무교육을 진행했다. 경기도소방재난본부 제공

AD
원본보기 아이콘

도 소방재난본부는 이날 외국인 대상 안전교육을 주제로 한 '최우수강사 경연대회'도 개최했다.


각 소방서를 대표한 강사들은 다양한 문화·언어적 배경을 고려한 교육 기법을 선보였다. 경연대회는 증가하는 외국인 거주자에게 실질적 도움을 줄 수 있는 교육 모델을 발굴하는 데 중점을 뒀다.

이날 경연대회에서는 광주소방서가 최우수상을, 양주·안산소방서가 우수상을, 과천·용인서부소방서가 장려상을 받았다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

선별·보관·판매까지'과일 경쟁력' 높이는 APC

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

'내란사과' 답례품 돌려보낸 국힘…조국혁신당 "장동혁식 개 사과인가?"

전자입국신고서 '중국(대만)' 표기에 '화들짝'…"한국 이럴 수 있냐" 대만 성토

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

'보좌관 성추행' 박완주 전 의원, 대법서 징역 1년 확정

새로운 이슈 보기