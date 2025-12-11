경기소방, 10일 AI활용 안전 직무교육

경기도소방재난본부가 10일 시흥에서 도내 36개 소방서 예방대책팀장·생활안전팀장·교육담당자를 대상으로 직무교육을 진행했다. 이날 교육과 함께 진행된 '제5회 최우수강사 경연대회'에서는 광주소방서가 최우수상을 받았다.

도 소방재난본부는 이날 빠르게 진화하는 인공지능(AI) 기술을 안전교육 분야에 적극 도입하는 한편, 외국인 주민 등 더 넓은 계층을 포용하는 소방안전교육 체계를 강화하는 데 목적을 두고 직무교육을 진행했다고 11일 밝혔다.

교육은 AI를 활용한 대상별 맞춤형 안전교육 콘텐츠 제작 및 활용 과정을 다뤘다. 소방교육 현장에서 AI 기술을 빠르게 적용해 교육의 정확도와 효율성을 높이고, 연령·국적·상황별로 차별화된 콘텐츠를 제작하는 실무 중심 교육으로 펼쳐졌다.

경기도소방재난본부가 10일 시흥에서 안전 직무교육을 진행했다.

도 소방재난본부는 이날 외국인 대상 안전교육을 주제로 한 '최우수강사 경연대회'도 개최했다.

각 소방서를 대표한 강사들은 다양한 문화·언어적 배경을 고려한 교육 기법을 선보였다. 경연대회는 증가하는 외국인 거주자에게 실질적 도움을 줄 수 있는 교육 모델을 발굴하는 데 중점을 뒀다.

이날 경연대회에서는 광주소방서가 최우수상을, 양주·안산소방서가 우수상을, 과천·용인서부소방서가 장려상을 받았다.





