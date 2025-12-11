파주시 도미솔식품 박미희 대표, 대한민국식품명인 지정

경기 파주시는 관내 전통식품 제조자인 박미희 도미솔식품 대표가 농림축산식품부로부터 '제98호' 대한민국식품명인으로 지정됐다고 11일 밝혔다.

파주시 전통식품 제조자인 박미희 도미솔식품 대표가 농림축산식품부로부터 '제98호' 대한민국식품명인으로 지정돼 지정서를 수여하고 있다. 파주시 제공

'대한민국식품명인'은 1994년부터 전통 식품의 제조·가공·조리 분야에서 우수한 기능을 보유한 전문가를 발굴해 지정하는 제도로, 전통성·기능성·보호가치·계승 필요성 등 6개 항목에 대한 서류 및 현장 심사와 농식품부 식품산업진흥심의회의 평가를 거쳐 최종 확정된다.

올해는 전국 37명의 신청자 중 7명이 최종 지정됐으며, 박미희 대표도 그중 한 명으로 선정됐다. 특히 일반 배추김치와는 차별화되는 '조기 김치'라는 점에서 독창성이 높게 평가된 것으로 알려졌다. 이번 선정으로 파주에서 활동하는 대한민국식품명인은 총 2명으로 늘었으며, 파주시 전통식품의 위상이 한층 강화된 것으로 평가된다.

박미희 대표는 30여년간 '조기 김치' 제조에 전통 방식을 고수하며, 저염 발효기술과 명태·조기의 배합 숙성 비율 등 전통 기법을 현대적으로 표준화해 우수한 품질을 인정받아왔다. 특히 농식품부 주최 '대한민국 김치품평회'에서 대상(국무총리상)을 수상하고, 2024년 고용노동부 '대한민국명장'으로 지정되는 등 김치 분야에서 탄탄한 전문성을 갖춘 인물이다. 또한 파주 농산물을 활용한 지역 특색 제품 개발에도 꾸준히 힘써왔다.

파주시는 이번 식품명인 지정을 계기로 파주의 전통식품 상표(브랜드) 가치가 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.

이병직 파주시농업기술센터소장은 "우리 시에서 활동하는 장인이 국가적 권위를 가진 식품명인으로 선정되어 매우 뜻깊다"며 "파주 먹거리 산업과 연계한 홍보 및 판로 확대 등을 적극 지원하겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자



