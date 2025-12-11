기보, 대전시와 혁신기술기업 실증·R&D 경쟁력 강화 '맞손'

지역 중소기업 R&D 전주기 지원

협력체계 구축

기술보증기금은 11일 대전광역시와 '대전시 중소기업의 실증 및 R&D 경쟁력 강화를 위한 상호협력 업무협약'을 체결한다고 밝혔다.

협약에 따라 기보는 지역 혁신성장 중소기업을 대상으로 기술평가·기술보증·투자 등 금융·비금융 지원을 연계하고, 대전시는 실증 R&D 지원사업의 정책 수립과 실증 인프라 제공 등 제도적 기반을 확충할 계획이다.

또한 양 기관은 이번 협약을 통해 우주·항공, 바이오헬스, 나노·반도체, 국방, 로봇 등 미래 핵심 전략기술 분야의 R&D 기업이 기술개발 및 실증단계에서 필요한 자금을 안정적으로 확보할 수 있도록 협력을 강화해 나갈 방침이다.

특히, 이번 협약의 중점 협력사업으로 '대전 맞춤형 R&D 연계지원 프로그램(대전형 BIRD 프로그램)'이 새로 도입된다. 이 프로그램은 ▲1단계 Pre-R&D 보증(기보 1억원 보증) ▲2단계 R&D(대전시 출연금 1억원 지원) ▲3단계 Post-R&D 사업화자금 보증(기보 최대 30억원 보증) 등 총 3단계로 구성된다.

이 프로그램은 기보의 대표적인 R&D 전주기 지원모델로, 출연금과 융자를 분절적으로 지원하는 기존의 방식에서 벗어나 중소기업의 R&D 기획부터 개발, 실증, 사업화까지 전 과정을 연계 지원함으로써, 기술개발이 실질적인 사업 성과로 이어지도록 설계됐다.

박주선 기보 전무이사는 "이번 협약을 통해 미래전략 기술을 보유한 지역 혁신기업이 실증단계에서 필요한 자금을 안정적으로 확보하고, 성장단계로 도약할 수 있는 기반이 마련됐다"며, "기보는 앞으로도 유관기관과의 협업을 확대해 다양한 혁신금융 기반의 R&D 사업화 지원을 강화하고, R&D 기업의 경쟁력 확보와 성공적인 시장진출을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



