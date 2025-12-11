본문 바로가기
거창군, 경남도 산림자원 분야 … 3년 연속 우수기관 선정

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.11 08:50

산주 직접 산림사업 추진하는 점 높게 평가

경남 거창군이 경남도에서 실시한 2025년 산림자원 분야 평가에서 '최우수 기관으로 선정됐다고 11일 밝혔다.


군은 올해 경남도에서 가장 많은 294㏊의 조림사업과 1896㏊의 숲 가꾸기 사업을 추진하며 건강하고 지속 가능한 산림자원의 육성에 힘써왔다. 특히 경남도에서 유일하게 산주의 산림사업 참여 확대를 위한 '산주 직접 산림사업'을 추진하는 점에서 높게 평가됐다.

거창군청 전경.

거창군청 전경.

이번 수상으로 군은 3년 연속으로 우수기관으로 선정(2023년 최우수, 2024년 우수, 2025년 최우수)돼 다시 한번 산림사업 추진과 관련한 전문성과 우수성을 입증받았다.

한편, 군은 사유림의 효율적 경영과 산림사업 상생 방안 마련을 위해 거창군 산림조합에 조림·숲 가꾸기 등 산림사업 일부를 위탁해 운영하고 있다. 이를 통해 관리업무의 체계적 이력 관리를 강화해 산주의 만족도를 높이고, 산림사업의 품질 향상에 힘쓰고 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

