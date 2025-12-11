한세실업, '2025 산업 맞춤형 혁신바우처 지원사업' 대상 수상

의류 제조업 디지털 전환 모범 사례 선정

글로벌 패션 제조사개발생산기업(ODM) 한세실업이 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 주관하는 '2025년 산업 맞춤형 혁신바우처 지원사업'에서 대상을 받았다. 이번 수상은 한세실업이 의류 제조업 특성에 맞춰 유연하고 실질적인 디지털 전환 체계 구축 성과를 인정받은 결과다.

11일 한세실업에 따르면 올해 처음으로 '산업 맞춤형 혁신바우처 지원사업' 기업에 선정됐다. 이는 디지털 전환을 희망하는 중소·중견기업에 인공지능 및 데이터 활용 교육과 맞춤형 디지털전환(DX) 컨설팅을 지원하는 정부 사업이다. 한세실업은 지난해부터 운영해 온 DX 교육 프로그램을 올해 실습 중심으로 고도화해 임직원의 디지털 업무 혁신 역량을 한층 강화했다. 이러한 성과를 인정받아 우수 기업 선정과 대상을 수상하는 영예를 얻었다.

우수 기업으로 선정된 한세실업은 '2025 디지털 전환 역량강화사업 성과공유회'에서 '의류산업 디지털 전환 AI 인재 양성 프로젝트'를 주제로 성과를 공유했다. 한세실업은 올해 ▲내부 디지털 전환(DX) 역량 확대 ▲현업 주도형 자동화 체계 구축 ▲조직 내 디지털 전환 확산을 목표로 삼고 전사적인 노력을 기울였다고 밝혔다. 이 결과 이를 통해 133명의 임직원이 총 492시간의 교육을 수료했으며, 핵심 인재를 대상으로 현업 과제에 기반한 직무 맞춤형 AI 교육을 진행한 결과 프로젝트별 업무 처리 시간이 최소 50% 이상 단축됐다. 향후 한세실업은 3대 핵심 AI 에이전트 개발을 목표로 조직 전반에 걸쳐 디지털 혁신 문화 확산에 박차를 가할 계획이다.

김익환 한세실업 부회장은 "한세실업은 패션 업계의 디지털 전환을 선도해왔다"며 "앞으로도 실무 중심의 DX 체계를 강화하며 글로벌 패션 산업의 디지털 혁신을 주도할 것"이라고 밝혔다.

한편, 한세실업은 제조 현장에서도 디지털 혁신을 주도하고 있다. 스마트팩토리 시스템 '햄스(HAMS)'를 통해 원부자재 입고부터 재단, 봉제, 포장, 출고에 이르기까지 제조 공정 전 과정을 자동화해 생산성과 품질을 향상했으며, 국내 최초로 버추얼 디자인(VD) 전담팀을 구성, 3D 가상 샘플 제작 기술을 도입하여 실물 샘플 제작에 필요한 자원을 절감하며 환경 오염을 줄이고 비용 효율성을 높였다.





