진주시, ‘혁신도시 활성화·지역 성장거점 조성’ 국회 토론회 참가

공공기관 2차 이전 기존

혁신도시로 이전 원칙 강조

경남 진주시는 국회도서관 소강당에서 '혁신도시 활성화 및 지역 성장거점 조성을 위한 국회 토론회'에 참가해 공공기관 2차 이전은 기존 혁신도시 중심으로 추진돼야 한다는 원칙을 강조했다고 11일 밝혔다.

행사는 전국 혁신도시(지구)협의회가 주관해 전국 혁신도시(지구)협의회 11개 회원 도시 관계자, 국회의원, 전국 혁신도시 노동 조합협의회 등이 참석한 가운데 열렸다.

이번 국회 토론회에서는 혁신도시의 완성과 국가 균형발전을 위해 공공기관 2차 이전의 필요성을 다시 한번 확인하고, 정부·공공기관·지방의 역할과 과제를 논의했다.

진주시 ‘혁신도시 활성화 및 지역성장거점 조성을 위한 국회토론회’ 참가 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

혁신도시는 1차 공공기관 이전 이후 정주 여건 개선과 교통·산업 인프라 확충 등 일정한 성과를 거뒀으나, 지역인재 채용 확대나 연관기업 유치 등 당초 기대한 수준에는 다소 미치지 못해 여전히 활력 제고가 필요한 상황이다.

이러한 한계를 보완하기 위해서는 2차 이전을 새로운 입지 개발보다 이미 기반과 인프라가 갖춰진 기존 혁신도시를 중심으로 추진하는 것이 바람직하다는 평가가 나온다. 이는 중복 투자를 방지하고 정책의 연속성과 효율성을 높이는 동시에, 1차 이전에서 미흡했던 효과를 실질적으로 보완할 수 있는 현실적 대안으로 여겨지고 있다.

아울러 2차 공공기관 이전이 혁신도시 외 지역으로 분산될 경우, 직원 정주 여건 조성이나 지원정책 추진에 어려움이 커지고 이전 계획의 일관성도 약화하여 기관 내부의 혼선과 우려가 발생할 수 있다는 지적도 제기되고 있다. 이러한 점에서 기존 혁신도시 중심의 재배치가 불가피하다는 의견이 힘을 얻고 있다.

한편, 진주시는 2017년 이후 전국 혁신도시(지구)협의회와 함께, 그리고 독자적으로도 수도권 공공기관 2차 이전을 위해 지속해서 노력해왔다. 경상남도와 국토교통부, 지역 국회의원 등을 방문해 2차 이전 유치를 꾸준히 건의해왔으며, 2023년에는 국토교통부 장관과 지방시대 위원장과의 면담을 통해 관련 내용을 제안한 바 있다.

또한 2024년에는 우주항공사업 활성화 및 공공기관 2차 이전과 관련된 보고회를 개최하고, 진주 문산 공공주택지구 지정이 완료되는 등 이전에 필요한 용지 확보에도 힘쓰고 있다. 이어 2025년 11월에는 공공기관 2차 이전 추진에 선제적으로 대응하고 '혁신도시 시즌 2'의 실질적 추진 기반을 강화하기 위해 '공공기관 2차 이전 대응 태스크포스(TF)'를 발족하는 등 준비에 박차를 가하고 있다.

진주시 관계자는 "공공기관 2차 이전 논의가 본격화되고 있는 지금이 국가 미래를 좌우할 중대한 전환점이며, 이번 국회 토론회를 계기로 정부의 2차 이전 정책이 신속히 추진되길 기대한다"면서 "앞으로도 진주시는 기존 혁신도시를 지역 균형발전의 핵심 성장거점으로 삼아 2차 이전 대응 준비에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



