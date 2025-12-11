본문 바로가기
모나미, 갤러리아 백화점에 특별 팝업스토어 개점

최호경기자

입력2025.12.11 08:18

대표 제품 최대 60% 할인

모나미가 갤러리아 백화점 두 지점에서 특별 팝업스토어를 운영한다고 11일 밝혔다.


대전 타임월드점은 12일부터 25일까지, 수원 광교점은 오는 27일부터 다음 달 8일까지 각각 10층과 4층 이벤트홀에서 열린다.

이번 팝업스토어에는 지점별 테마를 반영한 체험 공간과 이벤트가 마련됐다. 타임월드점은 크리스마스, 광교점은 새해를 주제로 한 드로잉 아트월이 준비돼 방문객들은 모나미의 유성 매직과 데코마카를 활용해 자유롭게 채색해 볼 수 있다. 또한, 주말 오후 2시부터 6시까지는 일정 금액 이상 구매 고객을 대상으로 타임월드점에서는 '캐리커처 이벤트'가, 광교점에서는 '캘리그라피 이벤트'가 운영될 예정이다.


모나미가 갤러리아 백화점 두 지점에서 특별 팝업스토어를 운영한다. 모나미

모나미가 갤러리아 백화점 두 지점에서 특별 팝업스토어를 운영한다. 모나미

모나미는 팝업스토어 방문객을 위한 특별 프로모션도 진행한다. 그동안 온·오프라인 모나미 스토어에서만 판매하던 프리미엄 펜과 만년필을 비롯해 컬러링 펜과 생활마카, 의류 등을 최대 60% 할인된 가격으로 선보인다. 지점별 구매 금액 기준에 따라 사은품이 제공된다. 타임월드점은 크리스마스 오너먼트 2종 세트와 머그컵을, 광교점은 달항아리와 머그컵을 증정해 스토어 내 체험존에서 직접 채색하고 꾸밀 수 있도록 했다.


이 외에도 방문객들을 위해 프리미엄 펜 구매 고객에게는 무료 각인 서비스를 제공하며, 사회관계망서비스(SNS)에 모나미 볼펜 조형물과 함께한 인증샷을 올리면 FX ZETA 제품도 증정한다. 현장에서 5000원 이상 구매 시 100% 당첨 럭키드로우를 통해 이지클릭 형광펜과 프러스펜 3종 세트 등을 경품으로 받을 수 있다.

모나미 관계자는 "연말을 맞아 가족, 친구와 함께 특별한 추억을 만들 수 있는 체험형 공간을 마련했다"며 "소비자가 다양한 제품을 직접 고르고 써보는 과정을 통해 '쓰는 펜'과 '그리는 펜'의 매력을 모두 경험하길 바란다"라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

