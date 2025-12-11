[클릭 e종목]"쿠콘, 데이터 API 강자…글로벌 스테이블코인 결제 인프라로 도약"

KB증권은 11일 쿠콘 쿠콘 294570 | 코스닥 증권정보 현재가 31,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,000 2025.12.11 개장전(20분지연) 관련기사 쿠콘, 3분기 영업익 47.9억…전년비 6.3%↑쿠콘 "싱가포르 핀테크페스티벌 2025 성료"쿠콘, 3분기 영업익 48억…전년비 6.3% 증가 전 종목 시세 보기 close 에 대해 데이터 API 강자로서 글로벌 스테이블코인 결제 인프라 시장을 향한 도약에 속도를 내고 있다고 분석했다.

2006년 설립된 쿠콘은 전용망, 스크래핑, 오픈 API 기술을 기반으로 비즈니스 데이터를 수집하고 표준화해 금융기관·빅테크·공공기관 등 다양한 고객사에 제공하는 국내 최대 데이터 중개 플랫폼 기업이다.

올해 3분기 누적 매출액은 514억원으로 지난해 같은 기간보다 7.4% 감소했지만, 영업이익은 138억원으로 11.9% 증가했다. 영업이익률이 27%까지 올라가며 수익성 개선이 두드러졌다.

김현겸 KB증권 연구원은 "쿠콘은 기존에 구축해온 강력한 로컬 결제 인프라를 기반으로 스테이블코인 및 글로벌 결제 시장으로 영역을 넓히며 기업가치 재평가의 트리거를 마련하고 있다"며 "쿠콘의 전략은 새로운 기업가치 재평가의 핵심 트리거가 될 것"이라고 내다봤다.

최근 열린 'SFF 2025'에서 솔라나 재단과 체결한 MOU도 단순 파트너십을 넘어 PoC(기술적 실현 단계) 단계로 진입했다는 의미가 크다는 평가다. 김 연구원은 "가상자산 기업들이 가장 확보하기 어려운 것이 바로 실물 접점"이라며 "쿠콘은 전국 200만 QR 결제 가맹점, 7만 프랜차이즈, 4만 대 ATM이라는 압도적인 오프라인 인프라를 보유하고 있다"고 강조했다. 쿠콘이 이 인프라를 솔라나 블록체인과 연동해 스테이블코인 기반 온·오프라인 결제 및 출금 서비스로까지 확대한다면 가상자산과 실물 경제를 잇는 가장 확실한 레퍼런스가 될 것이라는 설명이다.

쿠콘은 유니온페이, 위챗페이, 네이버페이 등 기존 레거시 결제 기업뿐 아니라 인도네시아 중앙은행, 싱가포르 리퀴드그룹 등 국가 간 결제망과 파트너십을 넓히며 글로벌 정산 대행망 구축에도 나서고 있다. 김 연구원은 "이는 단순 결제 중계를 넘어 스테이블코인 결제망을 포함한 통합 글로벌 정산 시스템을 제공하려는 것"이라며 "향후 3~4년 내 결제·정산 취급액 30조~40조원 달성이 목표"라고 설명했다.





장효원 기자



