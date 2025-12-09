이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
코스닥, 3.57P 오른 931.35 마감(0.38%↑)
2025년 12월 09일(화)
패딩은 블랙인줄 알았는데…거리 나갔더니 '화들짝'
"부인이 집에 왔어" 깜짝 놀라…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀
긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진
"걸리면 고열·발진" 사망자 201명인데…아시아에서 '새 변이' 발견
"1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책[농업 바꾼 FTA]①
함익병, 박나래 '주사 이모' 논란에 "해외 면허 보유? 노벨상 받았어도 불법"
"발이 파랗게 변해"…의사도 못맞힌 희귀질환, 챗GPT 덕에 목숨 건져
"가족이 노벨상 받아서" 日 안과 휴진 공지에 "클래스가 다르네"
"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증