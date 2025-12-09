진안군, 13~14일 '겨울동화축제' 연다

마이산 북부 농촌테마공원 광장

공연·놀이·체험·먹거리 등 즐길거리 '풍성'

전북 진안군이 오는 13일~14일까지 마이산 북부 농촌테마공원 광장에서 '진안 겨울동화축제 - 마이산의 크리스마스' 축제를 연다.

진안 겨울동화축제 포스터. 진안군 제공 AD 원본보기 아이콘

9일 군에 따르면 이번 행사는 진안군과 ㈔진안군관광협의회가 공동 주최하는 가족친화형 겨울 문화행사로 크리스마스를 테마로 한 공연, 놀이, 체험, 먹거리 등을 한자리에서 즐길 수 있도록 기획됐으며 오전 11시부터 오후 5시까지 진행된다.

겨울철 방문객들이 따뜻하고 풍성한 시간을 보낼 수 있도록 지역주민과 관광객 모두가 참여할 수 있는 개방형 행사로 운영된다.

축제장에서는 크리스마스 공연(뮤지컬 갈라쇼, 버블 쇼, 마술 공연 등), 놀이존(아이스링크, 미니기차, 회전목마), 체험 프로그램(느린우체통, 미니트리 만들기, 달고나 체험, 산타 타로, 인생네컷 등), 모닥불 존, 푸드 부스 및 플리 마켓 등 다채로운 프로그램이 운영된다.

특히 지난해 가족 단위 관광객들에게 큰 인기를 끌었던 아크릴 아이스링크장이 이번에도 조성되며 여기에 회전목마를 새롭게 도입해 어린이 방문객들에게 더욱 풍성한 놀이 경험을 제공할 예정이다.

또 아이스링크장을 활용해 '인간컬링'프로그램도 함께 진행해 참여자들에게 색다른 겨울 체험을 선사한다는 계획이다.

그 밖에도 축제장 곳곳에 겨울 감성 포토존과 크리스마스트리 및 조명 등 조형물을 설치하고, 행사장 내 진안군 캐릭터 '빠망이'를 활용한 팝업스토어를 크리스마스 시즌에 맞게 재단장 및 개방해 방문객들에게 추억의 순간을 사진으로 남길 수 있도록 했다.

돔텐트, 난로 등 방한대책도 세심하게 준비해 더 풍성하고 따뜻한 축제를 준비했다. 사고 예방과 안전한 운영을 위해 주최 측은 보험 가입 및 현장 인력 배치를 확대하고, 유원시설에 대한 안전검사를 실시하는 등 행사 준비 단계부터 안전관리에 각별한 주의를 기울이고 있다.

군 관계자는 "진안 겨울동화축제는 주민과 관광객 모두가 진안의 겨울 매력을 느끼며 따뜻한 추억을 만들 수 있는 행사로 기획했다"며 "앞으로도 군은 사계절 관광 활성화를 통한 관광객 유치로 지역 활력을 끌어낼 것이다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>