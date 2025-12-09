화순군, 광주·전남 국가암관리사업 평가서 '우수기관'

재가암환자 관리사업 부분 장려상 수상

전남 화순군은 최근 화순전남대학교병원에서 열린 '2025년 광주·전남 암 관리 사업 평가대회'에서 우수기관을 선정돼 재가암환자 관리사업 부분 장려상을 받았다고 8일 밝혔다.

이번 평가는 광주·전남의 27개 시군구를 대상으로 ▲암 예방사업 ▲국가암검진사업 ▲암환자 의료비 지원사업 ▲재가암환자 관리사업 등 4개 분야에 사업계획과 추진 성과를 바탕으로 1차 서류 심사가 이뤄졌으며, 2차는 우수사례로 선정된 6개 기관의 사례 발표를 통해 현장 심사 및 시상이 이뤄졌다.

군은 암 관련 지역 현황·국가암정보센터의 통계를 바탕으로 사업계획을 수립하고 지역 특성을 반영, 재가암환자 관리사업을 전개했으며 보건소와 외부 기관이 연계해 자조모임 프로그램을 운영하는 등 재가암환자 관리에 적극적인 업무 추진으로 우수한 평가를 받았다.

박미라 보건소장은 "군은 지난해에 이어 올해도 암관리사업에서 수상할 정도로 암관리에 진심을 다하고 있다"며 "올해 호응도가 좋았던 자조 모임 등 다양한 프로그램을 운영해 재가암환자의 삶의 질 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.





