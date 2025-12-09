창업가의 '진짜 멘토' 만들어준다…벤처기업協, 인증제도 도입

30주년 기념식 계기 KVMCC 도입

투자부터 엑시트까지 검증…3단계 인증 추진

"경험 주입 넘어 창업가와 함께 해법 모색"

벤처기업협회가 대한민국 벤처 30주년을 맞아 '벤처코칭멘토 인증(KVMCC)'제도를 도입한다고 9일 밝혔다.

이 제도는 지난 2일 '대한민국 벤처 30주년 기념식'에서 AI 기술을 통해 복원된 고(故) 이민화 초대회장을 향한 벤처기업인의 반응을 계기로 마련됐다. 협회는 "이날 벤처인들이 보여준 호응이 이 초대회장을 추모하는 것을 넘어 치열한 창업 현장에서 나침반이 되어줄 '진짜 멘토'에 대한 갈증임을 직시했다"며 "'모든 위대한 창업가 뒤에는 반드시 위대한 멘토가 있다'는 신념 아래 선후배 간의 아름다운 동행을 생태계 전체의 공식 시스템으로 확장하기 위해 KVMCC를 본격 추진한다"고 설명했다.

협회는 특히 벤처생태계 내 멘토링 분야는 검증되지 않은 멘토 역량과 일회성 상담 중심으로 운영돼 실질적 성장을 견인하지 못하는 구조적 문제가 있다고 진단했다. 인공지능(AI)과 딥테크, 바이오, 우주 등 미래기술을 기반으로 글로벌 4대 벤처강국으로 도약하겠다는 비전을 현실화하기 위해 창업가들의 시행착오를 줄여줄 고도화된 '서포팅(Supporting)' 시스템이 필요하다는 판단이다.

이에 협회는 애플의 스티브 잡스, 구글의 에릭 슈미트를 코칭하며 '실리콘밸리의 코치'로 불린 '빌 캠벨(Bill Campbell)' 사례를 벤치마킹했다. 단순 지식 전달을 넘어 창업가에 대한 정서적 지지와 비즈니스 성장을 동시에 지원하는 '코칭형 멘토 육성 체계'를 마련한 것이다.

KVMCC는 전문성 확보를 위해 한국코치협회·초기투자액셀러레이터협회와 공동으로 추진된다. 기존의 리더십 중심 코칭이나 경력 위주의 정부 멘토단과 달리 투자유치, 스케일업, 엑시트(투자금 회수) 전략 등 벤처 실무 역량과 전문 코칭 스킬을 함께 검증하는 것이 특징이다.

인증 체계는 ▲초기 벤처를 지원하는 '코칭멘토' ▲스케일업 전문성을 갖춘 '프로 코칭멘토' ▲생태계 조력자로 활동하는 '마스터 코칭멘토' 등 3단계로 운영된다. 참가자들은 벤처 윤리성장 마인드셋 등 5대 필수 역량을 함양하고 실전 모의 IR 코칭 등 총 32시간의 교육과 심사를 거쳐야 한다.

이번 제도는 '언러닝(Unlearning·기존 사고방식의 폐기)' 철학을 반영했다. 과거의 성공 경험을 일방적으로 주입하지 않고, 변화하는 시대에 창업가와 함께 성장하는 '코치형 멘토'를 지향한다. 일방적인 경험 전수를 넘어 창업가와 함께 실질적 해법을 모색하는 '코치형 멘토링' 모델을 벤처업계의 새로운 표준으로 정착시킨다는 계획이다.

KVMCC는 내년 상반기 제1기 배출을 목표로, 오는 16일 인증을 위한 첫 기본 교육 과정을 개설한다. 이와 함께 생태계 발전에 기여할 뜻있는 선배 기업인 및 전문가들을 발굴해 '명예 멘토'로 위촉하는 추천 작업도 병행할 예정이다.





