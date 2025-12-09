본문 바로가기
유통

"7% 적립 혜택"…SSG닷컴, 장보기 멤버십 '쓱세븐클럽' 출시

박재현기자

입력2025.12.09 08:55

'장보기 고정 7%' 적립 혜택
온라인동영상서비스(OTT) '티빙'과 제휴

SSG닷컴은 장보기 중심의 신규 유료 멤버십 '쓱세븐클럽'을 다음 달 초 출시할 예정이라고 9일 밝혔다.


새 멤버십의 핵심은 '장보기 결제 금액 7% 고정 적립'이다. 쓱배송(주간·새벽·트레이더스) 상품 구매 시 SSG머니로 자동 적립돼 쓱닷컴에서 사용 가능하다. 이마트, 신세계백화점, 스타벅스 등 신세계그룹 관계사를 비롯해 다양한 사용처에서 이용할 수 있다.

"7% 적립 혜택"…SSG닷컴, 장보기 멤버십 '쓱세븐클럽' 출시
또 국내 온라인동영상서비스(OTT) '티빙(TVING)'과 제휴한다. K콘텐츠를 비롯한 프로야구(KBO리그), 프로농구(KBL리그) 등 생생한 스포츠 중계 등 콘텐츠 혜택을 제공할 계획이다. 기본 혜택에 일괄적으로 포함시키지 않고 고객이 자율적으로 선택할 수 있도록 옵션 형태로 구성한다.

이외에도 신세계백화점몰, 신세계몰 상품 할인 쿠폰을 제공한다.


SSG닷컴은 새 멤버십이 신뢰도 높은 장보기 서비스를 찾는 고객 유입에 속도를 붙일 것으로 기대하고 있다. 앞서 지난달 29일부터 지난 7일까지 쓱닷컴 일평균 신규 방문자 수는 전년 동기 대비 120%, 일평균 방문자 수는 15% 증가했다.


이명근 SSG닷컴 영업본부장은 "압도적인 장보기 적립에 OTT 서비스까지 더해 체감 혜택을 크게 높이고자 한다"며 "고객 만족도를 높이기 위해 다양한 추가 혜택을 준비하고 있다"고 강조했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
