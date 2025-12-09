뉴욕증시, FOMC 앞두고 경계감 속 혼조세

10일 기준금리 결정 촉각

0.25%P 인하 유력…역대급 반대표 전망

파라마운트, 워너브라더스 적대적 인수 제안…양사 6% ↑

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 8일(현지시간) 장 초반 보합권에서 혼조세다. 투자자들이 오는 10일 예정된 미 연방준비제도(Fed)의 10일 기준금리 결정을 앞두고 신중한 태도로 관망세를 보이고 있다.

미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 거래장에서 트레이더가 업무를 보고 있다. 로이터연합뉴스

이날 뉴욕 주식시장에서 오전 10시35분 현재 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 87.19포인트(0.18%) 내린 4만7867.8을 기록하고 있다. 대형주 중심의 S&P500지수는 9.84포인트(0.14%) 하락한 6860.56, 기술주 중심의 나스닥지수는 3.783포인트(0.02%) 상승한 2만3581.911에 거래 중이다.

종목별로는 브로드컴이 2.66% 강세다. 마이크로소프트(MS)가 브로드컴과 맞춤형 칩 설계를 논의하고 있다는 보도가 전해지며 매수세가 유입된 영향이다. MS는 1.29% 오름세다. 데이터 인프라 기업 콘플루언트는 IBM이 이 회사를 110억달러에 인수한다는 소식이 전해지면서 28.48% 급등 중이다. 파라마운트 스카이댄스가 워너브라더스 디스커버리에 대한 적대적 인수를 제안한 뒤 양사 주가는 각각 6%, 6.21% 상승하고 있다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 넷플릭스의 워너브라더스 인수 추진과 관련해 반독점법 위반 우려를 제기한 직후 나온 조치다. 오라클은 10일 예정된 분기 실적 발표를 앞두고 1.3% 오르는 중이다.

이번 주 시장의 관심은 9~10일 열리는 Fed의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 집중돼 있다. 최근 고용 둔화 조짐을 감안할 때 Fed는 현재 연 3.75~4.0%인 기준금리를 0.25%포인트 인하할 것이란 전망이 우세하다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리 선물 시장은 Fed가 이번 회의에서 금리를 0.25%포인트 내릴 가능성을 87.4% 반영하고 있으며, 동결 가능성은 12.6%로 나타났다.

이는 미국 노동시장 둔화 우려와 맞물려 있다. 민간 노동시장 조사업체 ADP에 따르면 11월 비농업 신규 고용은 전월 대비 3만2000건 감소했다. 이는 10월(4만7000건 증가)은 물론 시장 전망치(5000건 증가)를 크게 하회한 수치다.

다만 인플레이션이 여전히 Fed 목표치인 2%를 웃돌고 있어, FOMC 내부에서는 향후 금리 경로를 둘러싸고 견해차가 뚜렷할 것으로 보인다. 금리를 인하하더라도 복수의 반대 의사가 나올 가능성이 제기되며 일각에선 1983년 이후 처음으로 5명이 반대표를 던질 수 있다는 전망도 제기된다.

노던 트러스트의 에릭 프리드먼 최고투자책임자(CIO)는 "시장은 FOMC 회의 이후 금리 인하 또는 유지 여부에 적절히 집중하고 있다"며 "하지만 투자자들이 아마도 보다 관심을 갖는 건 금리 결정 투표권이 있는 위원들의 전망과 Fed의 미래 리더십일 것"이라고 분석했다.

미 국채 금리는 이달 기준금리 인하 전망에도 향후 경로의 불확실성이 부각되며 오름세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전 거래일 대비 4bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.18%, 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 전일보다 4bp 오른 3.60%를 기록 중이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



