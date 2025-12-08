안권섭 특검, 관봉권 띠지분실 대검 감찰자료 확보

안권섭 특별검사팀이 '관봉권 띠지 폐기 의혹'과 관련한 대검찰청의 서울남부지검 감찰 자료를 확보했다.

관봉권 띠지 폐기 의혹'과 '쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹'을 수사할 안권섭 특별검사가 6일 서초구 사무실에서 열린 특검팀 현판식에서 각오를 말하고 있다.

8일 법조계에 따르면 특검팀은 남부지검 수사관의 돈다발 관봉권 띠지 분실 사건과 관련해 대검 감찰부의 기록을 확보하고 검토에 나섰다.

대검은 특검법에 따라 이날 특검팀이 요청한 감찰 자료를 넘긴 것으로 알려졌다.

특검팀은 아직 수사관 채용과 사무실 집기 마련 등을 마치지 않았지만, 지난 6일 현판식을 열고 수사를 공식 개시한 만큼 수사에 속도를 내는 것으로 보인다.

앞서 남부지검은 지난해 12월 건진법사 전성배 씨의 자택을 압수수색해 5000만원어치 한국은행 관봉권을 포함한 현금다발을 확보했으나, 출처를 밝히지 못한 채 사건을 김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특검팀에 넘겼다.

남부지검은 돈다발 지폐의 검수 날짜, 담당자, 부서 등 정보가 적힌 띠지와 스티커를 분실했는데, 직원이 현금을 세는 과정에서 띠지 등을 잃어버렸다는 입장이다.

이에 정성호 법무부 장관은 지난 7월 진상 파악과 책임소재 규명을 위한 감찰을 비롯한 고강도 진상 규명 조처를 지시했고, 대검은 곧바로 감찰에 착수한 뒤 수사로 전환해 사실관계 파악에 나섰다.

대검은 지난 10월 관봉권 관리 과정에서 실무상 과실은 있었으나 윗선의 증거 은폐 지시는 없었다는 취지의 수사 결과를 법무부에 보고했다.

정 장관은 두 의혹에 대해 독립적인 제3의 기관이 진상을 규명할 필요가 있다며 상설특검 수사를 결정했다.





