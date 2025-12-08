본문 바로가기
주진우, 장경태·서영교 2차 가해 고발…"허위사실 유포 등 혐의"

변선진기자

입력2025.12.08 17:46

주진우 국민의힘 의원이 8일 장경태·서영교 더불어민주당 의원 등을 허위사실 유포 등 혐의로 경찰에 고발했다.

주진우 의원

주진우 의원

서울경찰청에 따르면 주 의원은 이날 장 의원과 서 의원을 각각 무고·허위사실 유포·성폭력처벌법 위반 혐의, 허위사실 유포 혐의로 경찰에 고발했다.


주 의원은 "장 의원은 피해자를 압박하기 위해 피해자 남자친구의 신상을 공개하고 피해자 신원까지 일부 노출하는 한편, 피해자를 무고했다"고 고발 이유를 설명했다. 서 의원에 대해서는 "'그 여자가 어깨에 손 올리고 있는 거 못 봤느냐. 무고다'라며 피해자가 무고했다고 단정해 허위 사실을 유포했다"고 밝혔다.

또 주 의원은 온라인 공간에서 피해자의 신원을 누설하거나 심각한 비속·모욕 표현을 담은 악성 댓글 3건을 선별해 작성자에 대한 경찰 수사를 요청했다.


경찰은 지난해 국정감사 기간 서울 여의도 한 식당에서 장 의원에게 성추행당했다고 고소한 사건을 수사 중이다.


이에 장 의원은 고소인을 무고 등 혐의로 맞고소하는 등 의혹을 전면 부인하고 있다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr


