경제
KB국민카드, 'KB 유스클럽 체크카드' 출시…연 최대 24만원 할인

문채석기자

입력2025.12.08 16:25

00분 50초 소요
OTT·앱스토어·패션·편의점·영화·데이트 등 20~50% 인하

KB국민카드는 만 18~29세 청년 고객을 대상으로 높은 할인 혜택을 제공하는 'KB Youth Club(유스 클럽) 체크카드'를 출시했다고 8일 밝혔다.


KB국민카드, 'KB 유스클럽 체크카드' 출시…연 최대 24만원 할인
신상품은 청년층이 자주 사용하는 OTT·앱스토어·패션·편의점·영화·데이트 등 6개 핵심 영역에서 20~50%의 높은 할인율을 제공한다. 연회비 없이 월 최대 2만원, 연간 최대 24만원까지 실질적인 혜택을 누릴 수 있는 것이 특징이다.

여기에 KB국민은행과 함께 진행하는 프로모션을 결합할 경우 월 최대 5만원까지 혜택을 확대해 청년 고객 부담을 덜었다.


이 카드는 고객이 선택한 혜택 유형에 따라 할인 서비스를 제공한다.


선택형 A팩은 OTT 50%(월 최대 5000원), 앱 스토어 30%(월 5000원), 여가 20%(월 2000원), 택시 20%(월 2000원), 편의점 20%(월 2000원), 영화 4000원 할인(월 1회) 혜택을 제공한다.

선택형 B팩은 쇼핑 멤버십 50%(월 최대 5000원), 통신요금 5%(월 5000원), 패션라이프 20%(월 2000원), 배달 20%(월 2000원), 편의점 20%(월 2000원), 데이트(레스토랑, 놀이공원 업종 월 1회) 4000원 할인 혜택을 준다.


국민은행과 함께 진행하는 'KB Youth Club체크카드×밀리터리 클럽 프로모션'을 통해 카드 기본 혜택 외에 월 최대 3만원의 추가 할인 혜택을 받을 수 있다.


이번 프로모션은 국민은행 앱에서 밀리터리 클럽에 가입하고 KB Youth Club 체크카드 전월 실적 20만원 이상 시 적용되며, 조건 충족 다음 날부터 내년 2월28일까지 제공된다.


프로모션 혜택은 커피 30%(월 최대 5000원), 온라인 쇼핑 50%(월 3000원), 대중교통 20%(월 2000원), 해외 가맹점 10%(월 2만 원, 연 4만 원) 할인 등으로 월 최대 3만원의 추가 혜택을 누릴 수 있다.


KB국민카드 관계자는 "청년층의 생활 패턴에 맞춘 실질적인 혜택과 다양한 프로모션을 통해 높은 만족을 제공할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

