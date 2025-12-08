화순전남대병원, 4만 암 데이터 기반 'K-HOPE' 출범

민정준 화순전남대병원장(가운데)이 강대희 서울대학교 교수, 윤호열 전남바이오진흥원장 등 참석자들과 기념 촬영하고 있다. 화순전남대병원 제공 AD 원본보기 아이콘

화순전남대학교병원은 국가 연구개발 사업 'K-HOPE(Korea-Hwasun Oncology Precision biomedicine & Experimental trials)'를 공식 출범했다고 8일 밝혔다.

지난 5일 병원 미래의료혁신센터 미래홀에서 'K-HOPE 심포지엄: 임상에서 혁신으로 화순이 여는 AI-Bio 미래'를 개최했다. 행사에선 국내외 의료·바이오 분야 최고 전문가들과 함께 한국인 암 특화 디지털 스마트 임상시험 플랫폼 시대의 청사진을 제시했다.

이번 행사는 병원이 지난 20여 년간 축적한 암 진료·연구 역량을 디지털로 전환해 글로벌 바이오 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 전략 발표의 장으로 마련됐다는 점에서 의미가 크다.

김형석 의생명연구원장은 "이 자리는 AI 바이오의 미래를 어떻게 구체화하고 혁신 신약 개발로 확대해 나갈지 논의하는 핵심적인 자리다"며 "향후 화순과 우리 병원 중심의 AI 바이오 미래를 함께 그려 나가는 계기가 될 것이다"고 밝혔다.

K-HOPE는 보건복지부가 지원하는 2025년 핵심 R&D 사업으로, 임상·비임상 전 과정을 디지털 기반으로 통합해 정밀 의료 중심의 신약 개발 생태계를 구축하는 것을 목표로 한다. 신약 개발 단계와 임상시험을 하나의 흐름으로 연결하는 '3대 디지털 플랫폼'을 기반으로 비임상-임상 연계를 강화하는 것이 핵심이다. 이를 통해 신약 초기 실패 위험을 줄이고 임상시험의 속도와 효율을 높인다는 전략이다.

핵심 플랫폼은 ▲정밀 의료 신기술 개발을 담당하는 K-PRISM ▲AI로 약물 독성과 안전성을 예측하는 K-COSMOS TRI MAP ▲임상시험 운영을 디지털화하는 K-MAESTRO 등 세 가지다.

사업을 총괄하는 조상희 단장은 "의료 데이터의 디지털 자산화(Digital Asset)가 K-HOPE의 핵심이다"며 "AI·오믹스(Omics) 기반 분석을 통해 환자마다 최적 치료를 설계하는 초개인화 치료 시대를 열겠다"고 밝혔다.

화순전남대병원은 지금까지 4만여 암 환자의 검체·유전자·치료 데이터를 확보해 왔으며, 이를 토대로 정밀의료 모델 고도화와 연구 접근성을 높이는 웹 기반 인체자원은행 구축도 병행한다.

또한 의료빅데이터센터·임상시험센터 등 자체 인프라를 개방해 기업·연구기관과의 공동 연구를 확대한다. 아이티아이즈, 제이에스링크, 씨앤알리서치 등 디지털 바이오 기업과 협업해 플랫폼 실용화 작업도 추진 중이다.

특히 화순은 국가첨단전략산업 특화단지로 지정돼 광주·전남 바이오클러스터와의 시너지 효과가 기대된다. 지역 연구기관·바이오기업·병원이 연결되는 신약개발 생태계의 중심축이 될 수 있다는 평가다.

민정준 화순전남대병원장은 "K-HOPE는 지·산·학·병·연(지자체·산업체·대학·병원·연구소)을 잇는 개방형 혁신 생태계의 핵심 축이다"며 "지역 기반 정밀의료·신약개발 체계를 구축하는 국가 프로젝트로서, 축적된 연구 역량을 바탕으로 한국 바이오산업 발전을 이끄는 중심 역할을 하겠다"고 강조했다.

한편 'K-HOPE 심포지엄'은 병원 중심의 신약개발 협력 거버넌스와 AI 기반 임상시험 플랫폼 구축을 핵심 주제로 진행됐다. 첫 세션에서는 강대희 서울대학교 교수가 좌장을 맡아 AI·바이오 시대의 미래의학과 지역 기반 신약개발 전략, 바이오뱅크의 역할, 글로벌 AI 신약개발 협력 방향 등이 종합적으로 제시됐다.

양덕환 화순전남대병원 혈액내과 교수가 맡아 진행된 두 번째 세션에서는 병원-스타트업 협력 모델과 임상·연구 융합 전략, K-HOPE 디지털 임상시험 생태계 구축 방향이 집중적으로 논의됐다.

또 이날 앞서 열린 '2025년 화순바이오메디컬워크숍(HBMW)'에서는 정용연 영상의학과 교수가 학술리더쉽상(Biomedical Academic Leadership Award)를 수상했으며, 핵의학과 Dinh Huy, 혈액내과 Van Tan, 면역학교실 노정은, 생리학교실 최지윤 등 대학원 연구자 학술상 발표 및 시상이 진행되는 등 학술적 교류가 활발하게 이뤄졌다.





