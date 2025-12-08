'2025 대한민국 자원봉사대상'…정영미 자원봉사자 국무총리 표창 수상

"도움이 필요한 이웃들에게 작은 힘이나마"

경북 칠곡군은 지난 5일 열린 '전국자원봉사자대회' 기념식에서 수년간 지역사회를 위해 헌신적인 자원봉사 활동을 펼쳐온 정영미 자원봉사자가' 2025 대한민국 자원봉사대상'에서 영예의 국무총리 표창을 받았다고 밝혔다.

행정안전부와 한국자원봉사협의회, 한국자원봉사센터협회가 공동 주관하는' 대한민국 자원봉사대상'은 매년 자원봉사 활성화에 크게 기여하고 각종 재난·재해 대응 활동 등에서 뛰어난 공헌을 한 우수 자원봉사자 및 단체를 선정해 시상하는 국내 최고 권위의 상이다.

' 2025 대한민국 자원봉사대상'에서 영예의 국무총리 표창을 받은 정영미 자원봉사자/칠곡군청 제공

올해 국무총리 표창을 받은 정영미 봉사자는 지난 24년 동안 칠곡군 북삼읍적십자봉사회 회원으로 활동하며 재난·재해 급식 봉사·복구 작업·심리상담 지원, '대한민국 온기나눔 자원봉사' 참여 등 다양한 분야에서 활발한 봉사활동을 펼쳐왔다.

또한 소외계층·다문화가정·장애인을 위한 반찬 나눔과 무료급식, 장애인 나들이 동행, 목욕 봉사 등을 꾸준히 이어왔으며, 관내 주거 취약 가구를 위한 집수리 활동과 지역행사 지원에도 앞장서 지역사회 문제 해결에 크게 기여해 왔다.

지속적인 헌신은 지역사회에 귀감이 되고 있으며, 주민 편익 증진과 지역 공동체 의식 향상에 긍정적인 영향을 미쳤다는 평가를 받고 있다.

정영미 봉사자는" 생각지도 못한 큰 상을 받게 되어 영광스럽고 기쁘다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃들에게 작은 힘이나마 보탤 수 있도록 꾸준히 봉사 활동을 이어가겠다.

이번 수상이 자원봉사의 가치와 보람을 더 많은 분께 알리는 계기가 되었으면 한다"고 소감을 밝혔다.

이은숙 칠곡군종합자원봉사센터 소장은 "정영미 봉사자의 꾸준한 나눔과 헌신이 지역사회에 따뜻한 희망을 전해왔다"며"앞으로도 자원봉사 활성화를 위해 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





