[포토] 노용석 차관, 중소기업 정책방향 심포지엄 참석

노용석 중소벤처기업부 1차관이 8일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 '중소기업 정책 심포지엄'에 참석, 축사를 하고 있다. 이날 심포지엄은 산업계·학계·연구계가 한자리에 모여 ‘기업 성장 촉진을 위한 중소기업 정책 방향’을 논의하기 위해 마련됐다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>